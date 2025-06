Polacy niszczą smartfony na potęgę. Niektórzy więcej niż raz

Smartfony, choć coraz trwalsze i wytrzymalsze, to wciąż dość delikatne urządzenia. Duża część Polaków uszkodziła swój telefon. Niektórzy zrobili to nawet więcej niż raz.

Duża część Polaków przynajmniej raz uszkodziła swój smartfon

Według raportu Smart Barometr 2025, zrealizowanego przez firmę IQS na zlecenie Bolttech, 39% Polaków przynajmniej raz uszkodziło swój smartfon (48% z nich ma 18-39 lat), a prawie połowa z tej grupy (dokładnie 47%) zrobiła to co najmniej dwa razy. Najczęściej do uszkodzenia dochodziło w domu (40% przypadków), na ulicy (22%) lub w pracy (15%).

Najczęstszą przyczyną uszkodzenia smartfona było wypuszczenie go z ręki (36%) lub wypadnięcie z torby albo kieszeni (19%). Z kolei w 14% przypadkach doszło do tego na skutek zalania (w co dziesiątym skutkowało to całkowitą awarią telefonu), a w 13% podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Niezmiennie najczęstszą usterką jest uszkodzenie wyświetlacza, aczkolwiek w 2025 roku zdarzało się rzadziej niż w 2022 roku (47% wszystkich uszkodzeń vs 55%). Wskazuje to, że albo użytkownicy lepiej zabezpieczają swoje smartfony, albo producenci tworzą bardziej wytrzymałe telefony.

Czy Polacy naprawiają uszkodzone smartfony?

Z badania Smart Barometr 2025 wynika, że tylko 41% osób zdecydowało się na naprawę uszkodzonego urządzenia. Z tego grona najwięcej wybrało zwykły punkt napraw (36%), podczas gdy jedynie 18% wybrało naprawę w ramach posiadanych usług ochronnych, czyli przykładowo ubezpieczenia, wykupionego u operatora (oferuje je m.in. w ramach nowej oferty T-Mobile, ale nie tylko). Jeszcze mniejsza część, bo zaledwie 16%, postawiła na autoryzowany serwis.

Dlaczego pozostałe 59% nie zdecydowało się na naprawę? Najwięcej osób (59%) wskazało zbyt wysokie koszty. Prawie co piąta natomiast (23%) w takiej sytuacji postanowiła kupić nowy model (częściej robili to właściciele uszkodzonych iPhone’ów). Z kolei 21% przedstawicieli tej grupy stwierdziło, że uszkodzenie nie było na tyle poważne, aby konieczna była naprawa.

Jak Polacy zabezpieczają swoje smartfony?

Nie powinno nikogo dziwić, że najpopularniejsze są etui i szkła ochronne – wybiera je odpowiednio 70 i 65% Polaków. Co ciekawe, u samych posiadaczy iPhone’ów odsetek ten w obu przypadkach wynosi aż 79%. Rośnie też popularność folii ochronnych (33%).

Posiadacze smartfonów dość rzadko natomiast decydują się na wykupienie usług ochrony i serwisowych. Obecnie posiada je tylko 10% Polaków, aczkolwiek wśród właścicieli iPhone’ów odsetek ten sięgnął już 15%. To wciąż jednak bardzo mało.

Dlaczego Polacy niechętnie się na to decydują? 40% powiedziało, że jest ona zbyt droga, a 25% przyznało, że „nigdy nic się nie stało” z ich smartfonem, więc nie czują potrzeby płacenia za usługi ochronne czy serwisowe.