Podcasty Google wkrótce przestaną istnieć. Jak zaplanować „ucieczkę” na inną platformę?

Podcasty Google, to wygodna i dość prosta platforma do słuchania podcastów. Przez to, że nie jest ona przeładowana niepotrzebnymi funkcjami oraz reklamami, ceni ją wielu użytkowników. Będą oni musieli jednak zmienić swoje przyzwyczajenia, ponieważ Google wydało na tę usługę „wyrok śmierci”. Wiemy już, kiedy zostanie wykonany.

Google chce skupić się na jednej platformie

Pierwsza informacja na temat uśmiercenia Podcastów Google pojawiły się już w na końcu września 2023 roku, o czym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo. Wówczas oficjalny komunikat głosił, że ta usługa podcastowa zniknie już w 2024 roku. Co jednak zastąpi to rozwiązanie i gdzie będzie można posłuchać swoich ulubionych twórców?

Google planuje skoncentrować swoje wysiłki na rozwijaniu jednego, kluczowego rozwiązania, zamiast rozpraszania się na wiele mniejszych. To może wyjaśniać decyzję o uczynieniu YouTube Music główną platformą podcastową w nadchodzącym roku.

Podcasty w YT Music (fot. Tabletowo.pl)

Użytkownicy z USA zyskali możliwość oglądania i słuchania podcastów poprzez tę platformę już na początku 2023 roku, a następnie była ona rozszerzana o kolejne kraje, w tym Polskę. We wrześniu 2023 roku serwis zapewniał, że do końca tego roku podcasty w YouTube Music będą dostępne na całym świecie. Warto dodać, że ich słuchanie jest darmowe, przynajmniej na razie.

Wiemy, kiedy Podcasty Google zaczną znikać

Na oficjalnym blogu YouTube, platforma poinformowała, że usługa Podcasty Google przestanie być udostępniana w USA już w kwietniu 2024 roku. Co jednak ze wszystkimi subskrybowanymi przez użytkowników podcastami? Czy muszą teraz tworzyć swoją listę ulubionych twórców od nowa w aplikacji YouTube Music?

Całe szczęście takie ręczne przenoszenie danych o ulubionych podcastach nie będzie konieczne. Google podkreśla, że aby przejście pomiędzy platformami „przebiegało jak najbardziej płynnie”, firma zaczęła już w Stanach Zjednoczonych proces wdrażania narzędzi umożliwiających przeniesienie subskrypcji podcastów z Podcastów Google.

Sam proces ma być banalnie prosty i „kosztować” użytkowników kilka kliknięć. W przypadku podcastów, które nie są obecnie dostępne w YouTube, słuchacze będą mogli dodawać programy bezpośrednio do swojej biblioteki YouTube Music za pośrednictwem kanału RSS. Możliwe będzie także wyeksportowanie listy subskrybowanych twórców do pliku OPML i przeniesienie jej do innych aplikacji. Użytkownicy w USA będą mieć czas na eksport do lipca 2024. We wpisie na blogu platforma informuje, że wkrótce dowiemy się więcej o końcu dostępności Podcastów Google w innych krajach.

YouTube Music już teraz oferuje podcasty z opcjami takimi jak pobieranie plików do słuchania offline, odtwarzanie w tle, zgodność z Android Auto i inteligentnymi głośnikami, oraz umożliwia przełączanie się między podcastami w formacie audio i wideo. Firma poinformowała, że „w nadchodzących miesiącach” ma zyskać także opcję „oznaczenia jako odtworzone” dla przesłuchanych już odcinków podcastu.