Dlaczego korzystamy z social mediów? Znamy 5 najczęstszych powodów

Social media stały się integralną częścią życia większości ludzi na całym świecie. W dzisiejszych czasach rzadko kiedy spotykamy kogoś, kto nie ma Facebooka, Instagrama czy Twittera. Dlaczego tak chętnie korzystamy z mediów społecznościowych? Najnowszy raport wskazuje kilka najczęstszych powodów. Możesz być zaskoczony tym, co znalazło się na pierwszym miejscu.

Do takich celów Polacy najczęściej wykorzystują social media

Od wielu lat media społecznościowe pełnią nie tylko rolę rozrywki, ale dla większości użytkowników stanowią również ważne źródło informacji o świecie, aktualnościach, modzie i wydarzeniach. Najnowsze badanie agencji BrandLift pokazuje główne powody korzystania z social mediów przez Polaków na przykładzie Instagrama.

Wyniki badania mogą być dla wielu osób zaskakujące, ponieważ najczęściej udzielaną przez respondentów odpowiedzią nie była wcale chęć bycia na bieżąco czy utrzymania kontaktu ze znajomymi lub rodziną. Wyniki pokazują, że 40% z nas za najważniejszy powód korzystania z mediów społecznościowych uznało możliwość zainspirowania się. Chodzi tutaj o poszukiwanie inspiracji związanych z modą, sztuką, kulinariami, a także nowinkami technologicznymi. Autorzy raportu podkreślają również, że w ostatnim czasie rośnie w sieci ilość treści związana z rozwojem osobistym.

W mediach społecznościowych szukamy nie tylko inspiracji

Drugą najczęstszą odpowiedzią była chęć bycia na bieżąco. Taką odpowiedź wskazało 38% badanych. Warto dodać, że w 2019 roku takiej odpowiedzi udzieliło o 4% mniej respondentów. W social mediach szukamy nie tylko lifestylowych informacji, ale również aktualności ze świata. Platformy takie jak Twitter mają sporą przewagę nad tradycyjnymi mediami przede wszystkim ze względu na szybkość w publikowaniu treści. Już kilka sekund po jakimś wydarzeniu informacja o nim może być dostępna dla użytkowników na całym świecie.

Podium tego zestawienia zamyka odpowiedź „mam kontakt ze znajomymi”. Aż 33% badanych stwierdziło, że utrzymuje bądź nawiązuje nowe relacje za pomocą mediów społecznościowych. Nie są to tylko prywatne rozmowy, ale również sieć kontaktów biznesowych.

Źródło: „Rola mediów społecznościowych w działalności influencerskiej. Raport BrandLift”

Media społecznościowe dają nam w dzisiejszych czasach praktycznie niczym nieograniczone możliwości. Networking stał się dla współczesnego pokolenia naturalnym zjawiskiem. W przestrzeni internetowej możemy dzielić się wiedzą, tworzyć platformę wymiany doświadczeń i zarabiać na tym. To bardzo ważny element nie tylko relacji biznesowych, lecz także międzyludzkich. Wyniki badania jasno wskazują, że na podium czynników przyciągających nas w tak dużym stopniu do regularnego korzystania z social mediów jest właśnie utrzymanie bliskiego kontaktu z ludźmi. Rolę komunikacji zapośredniczonej przez internet doceniliśmy jeszcze bardziej w czasach pandemii, jednak trend ten zostanie z nami na dłużej. Karina Hertel – Partner Zarządzający BrandLift

Kolejne najczęściej wymieniane powody to ciekawość tego, co robią i czym żyją inni (30%), chęć poznawania nowych miejsc (29%) oraz dowiadywanie się o nowościach produktowych (27%). To właśnie 5 najczęstszych powodów, dlaczego ludzie korzystają z social mediów.

Oprócz tego w raporcie znalazły się jeszcze dwie odpowiedzi, często wymieniane przez respondentów. Były to: możliwość podzielenia się z innymi swoimi zdjęciami lub przemyśleniami, a także odpowiedź „jestem tam, gdzie być nie mogę”. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1173 użytkowników Instagrama.