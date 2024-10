W tym teście Qualcomm zmiażdżył procesor Apple

Rywalizacja między firmami Apple a Qualcomm w segmencie procesorów mobilnych trwa od lat, a najnowsze wyniki benchmarków sugerują, że Apple A18 Pro może nie być tak potężny, jak się wydawało. Nowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite zdobył rekordowy wynik w teście AnTuTu, dużo wyższy od przywołanego konkurenta.

Qualcomm bije kolejne rekordy. Co z Apple?

Qualcomm, przygotowując się do oficjalnej premiery swojego najnowszego procesora Snapdragon 8 Elite, który ma zastąpić Snapdragon 8 Gen 3, już ma powody do dumy. W teście AnTuTu procesor ten uzyskał niesamowity wynik 3025991 punktów, co stawia go na pierwszym miejscu pod względem wydajności wśród mobilnych procesorów. Dla porównania, procesor Apple A18 Pro, znany ze swojej mocy w najnowszych modelach iPhone’ów, osiągnął wynik 1651728 punktów.

Najnowszy chipset Qualcomma będzie dostępny w dwóch wersjach – standardowej z taktowaniem do 4,09 GHz oraz wariancie premium z jeszcze wyższą częstotliwością 4,32 GHz.

Procesor ten wyposażony będzie również w nowy układ graficzny Adreno 830, a całość zbudowana w oparciu o technologię 3 nm firmy TSMC. Co więcej, Snapdragon 8 Elite zaoferuje wyraźny skok wydajności w porównaniu do swojego poprzednika. Snapdragon 8 Gen 3 w najlepszym przypadku uzyskał 2,1 miliona punktów w AnTuTu​.

źródło: Smartpix

Co sprawia, że Snapdragon jest lepszy?

Oczywiście, sam wynik w AnTuTu nie jest jedynym kryterium oceny procesorów. Warto zwrócić uwagę, że Snapdragon 8 Elite imponuje również wynikami w testach Geekbench. Procesor ten uzyskał 3260 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 10051 punktów w teście wielordzeniowym, co również przewyższa Apple A18 Pro, który osiągnął, odpowiednio, 3182 oraz 7872 punkty. Snapdragon 8 Elite lepiej wypada także w testach graficznych, uzyskując 125 FPS w teście GFXBench i 166 FPS w DreamWorks Wild Life​.

Chociaż wyniki tych testów wydają się jednoznaczne, należy zauważyć, że AnTuTu korzysta z różnych technologii na Androidzie i iOS. Dla przykładu, w testach graficznych na Androidzie wykorzystywana jest technologia Vulkan, podczas gdy na iPhone’ach – Metal, co może nieco utrudniać bezpośrednie porównanie wyników.