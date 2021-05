Pinterest zyskuje swoje wideo-stories. Oj, jak daleko za Instagramem i TikTokiem

Dopiero niedawno Pinterest ruszył nieco z rozwojem swoich aplikacji. Czas gonić dużych graczy w branży, skoro serwis nie podjął się walki wcześniej.

Pinterest ponownie spóźnione na imprezę

Pinterest niezwykle wolno reagował na największe zmiany na rynku social-media. Kiedy wszystkie aplikacje społecznościowe wprowadzały możliwość tworzenia i publikowania własnych Stories, Pinterest smacznie spał. Relacje w wydaniu tego serwisu, pojawiły się dopiero we wrześniu 2020 roku, i to w wersji beta. Story Pins, jak je nazywa firma, są rzekomo czymś innym niż Stories z Instagrama czy Snapchata (bo nie znikają po 24 godzinach), ale to tylko zasłona, mająca odwrócić uwagę od tego, że wszelkie zmiany na Pintereście wprowadzane są bardzo ślamazarnie.

Reklama

Obecnie Pinterest wprowadza coś, co nazwano Idea Pins, a co jest niczym innym jak możliwością udostępniania klipów wideo w Relacjach. Rzecz jest doskonale znana użytkownikom TikToka czy Instagrama, i to właściwie od lat – żółwie tempo Pinteresta ujawnia się także i tu.

Filmy w Idea Pins mogą trwać do 60 sekund, a jednorazowo można nagrać maksymalnie 20 takich klipów. Oczywiście istnieją opcje edycji, dodawania naklejek czy tagowania innych użytkowników serwisu. W filmach można także wykorzystywać podkład muzyczny z darmowych bibliotek dźwiękowych.

Cel jest jeden

Pinterest chce ułatwić użytkownikom wyszukiwanie ulubionych tematów, dlatego podczas publikacji Idea Pins, twórcy będą mogli oznaczyć kategorie, do których będzie należał dany klip.

Jeśli ktoś zdecyduje się pobrać gotowy film, to Pinterest to umożliwi – ale nałoży na niego znak wodny, na podobnej zasadzie, jak robi to TikTok. W ten sposób serwis ma nadzieję, że przynajmniej niektórzy chętniej odwiedzą Pinteresta jako nowi użytkownicy.

O ile Pinterest wciąż może służyć jako kopalnia inspiracji, serwis idzie w stronę monetyzacji ruchu na platformie. Twórcy będą mogli w przyszłości dostawać napiwki czy otwierać płatne subskrypcje dla widzów – właśnie za pomocą Idea Pins.

Nowe funkcje tworzenia wideo dostępne będzą dla użytkowników Pinterest w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Kolejne kraje będą dodawane do tej listy w późniejszym terminie.