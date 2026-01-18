Ten zamek sprawi, że złodzieje nie okradną domu. Wystarczą im same drzwi

Huawei zaprezentował Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition. Pod tą długą nazwą kryje się inteligentny zamek do drzwi, którego cena jest naprawdę wysoka.

Inteligentny zamek, który wygląda zdecydowanie drogo

Podejrzewam, że osoby, które zdecydują się na kupno tego zamka raczej mają w domu sporo drogich rzeczy, więc tytuł tekstu polecam traktować z przymrużeniem oka. Mimo tego, mamy do czynienia z zamkiem, który także może okazać się ciekawym łupem dla przestępców, o ile później uda się go jakoś wykorzystać.

W przypadku Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition uwagę zwracają przede wszystkim materiały. Huawei zastosował ceramiczną obudowę z wykończeniem przypominającym jadeit, a także pozłacaną 24-karatową tabliczkę, na której można umieścić spersonalizowany grawerunek.

We wnętrzu także jest interesująco. Zamek wyposażony jest w mechaniczny cylinder klasy C, modem WiFi 2,4 Ghz oraz Bluetooth 5.0. Urządzenie działa pod kontrolą HarmonyOS 6.0, integruje się z HarmonyOS Connect i sprzętem smart home. Do tego dochodzi szereg funkcji bezpieczeństwa.

źródło: Gizmochina

Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition można odblokować za pomocą rozpoznawania twarzy, naczyń krwionośnych dłoni, czytnika linii papilarnych, hasła, fizycznych kluczy i korzystając z aplikacji Huawei Smart Life. Zaletą może okazać się obsługa haseł gości oraz możliwość zdalnego odblokowania z opcją uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Ochronę, oprócz wymienionych już mechanizmów, ma zapewnić dedykowany układ zabezpieczający, funkcja wykonywania zdjęć i wykrywania bezczynności oraz bezpieczne mikrojądro. W założeniach zamek ma być odporny zarówno na fizyczne próby ataku, jak i zdalne próby przejęcia kontroli.

Akumulator o pojemności 10000 mAh ma zapewnić 5-7 miesięcy pracy w typowych warunkach. Dodatkowo dostępne jest awaryjne zasilanie oparte na czterech bateriach AA i port ładowania awaryjnego USB-C.

źródło: Gizmochina

Ile kosztuje luksusowy zamek Huawei?

Na rynku chińskim Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition został wyceniony na aż 19999 juanów, czyli równowartość około 10444 złotych. Można założyć, że w Polsce cena byłaby jeszcze wyższa, więc jak najbardziej mamy do czynienia z zamkiem dla małego grona potencjalnych klientów.

Chińczycy mogą obecnie skorzystać z oferty promocyjnej, która obniża cenę do 14999 juanów, czyli około 7833 złotych. Spory rabat, ale nadal jest drogo. Wypada wspomnieć, że Huawei oferuje jeszcze dopasowany zamek dekoracyjny przeznaczony do instalacji dwudrzwiowych za 6000 juanów – równowartość około 3133 złotych.