Smartwatch ostrzeże Cię o trzęsieniu ziemi

Smartwatche z systemem Wear OS zyskają nową, niezwykle ważną funkcję. Google zaczęło wdrażać ostrzeżenia sejsmiczne, które trafią bezpośrednio na nadgarstki użytkowników. To rozwiązanie może uratować życie, szczególnie w regionach o podwyższonym ryzyku trzęsień ziemi.

Ostrzeżenia sejsmiczne na Wear OS. Jak to działa?

System ostrzeżeń przed trzęsieniami ziemi autorstwa Google działa od 2020 roku, ale do tej pory ograniczał się jedynie do smartfonów z Androidem. Opiera się na danych zbieranych z milionów urządzeń, które wykrywają wstrząsy za pomocą wbudowanych czujników. Jak to dokładnie wygląda po stronie użytkownika?

W momencie wykrycia aktywności sejsmicznej, wszyscy w danym regionie otrzymują na swoje smartfony powiadomienie z informacjami o szacowanej magnitudzie oraz swojej odległości od epicentrum wstrząsu. Od teraz te same dane trafią także na smartwatche.

Wraz z wersją 25.21 usług Google Play funkcja ta została rozszerzona również na urządzenia ubieralne, takie jak smartwatche z systemem Wear OS. Oznacza to, że zegarki obsługiwane przez tę platformę będą mogły wyświetlać ostrzeżenia bez konieczności posiadania przy sobie smartfona (oczywiście przy spełnieniu warunku, że oferują obsługę e-SIM i jakaś karta została do nich wgrana).

Tak wyglądają ostrzeżenia o trzęsieniu ziemi na smartfonach z Androidem (źródło: Android Authority)

Kiedy funkcja trafi na smartwatche?

Google oficjalnie nie ogłosiło jeszcze daty wdrożenia funkcji, ale wzmianki na temat ostrzeżeń pojawiły się w najnowszych notatkach aktualizacji systemowych, co każdy z nas może zobaczyć na oficjalnej stronie pomocy Google. Przypisana jest ona do czerwca 2025, a więc można się spodziewać, że pojawi się w najbliższych dniach.

źródło: Google

Nadejście funkcji ujawnia jednak analizy plików APK przeprowadzona przez Android Authority. Ponadto wiadomo, że wygląd i treść alertów na smartwatchach mają być zbliżone do tych znanych ze smartfonów.

Wiele smartwatchy z Wear OS ma moduł LTE, dzięki czemu mogą działać niezależnie od smartfona. Dodanie systemu wczesnego ostrzegania sprawia, że te urządzenia stają się jeszcze bardziej użyteczne nie tylko jako pomoc w zdrowym stylu życia, ale też jako narzędzie realnie wpływające na bezpieczeństwo. W końcu w przypadku trzęsień ziemi nawet kilka sekund dodatkowego czasu może umożliwić schronienie się w bezpiecznym miejscu.

