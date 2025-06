Apple uruchomiło program naprawczy dla Mac Mini 2023

Apple ma problemy z Mac Mini 2023 i to do tego stopnia, że postanowiło specjalnie dla tego modelu uruchomić program naprawczy. W Cupertino twierdzą, że tylko „bardzo mały procent” komputerów może mieć problem, ale i tak zdecydowali się na pomoc użytkownikom.

Apple ma problem z Mac Mini 2023

Mac Mini 2023 jest już na rynku od dłuższego czasu. Komputer Apple wyposażony został w chip M2 oraz 8 GB pamięci ram (rozszerzane do 16 lub 24 GB), co zapewnia niezłą wydajność w stosunku do ceny. Obecnie można go nabyć za około 2300 złotych. Flagowy produkt Apple ma jednak swoje problemy, z którymi musi się zmierzyć, ale tyczy się to tylko serii wyprodukowanej od 16 czerwca do 23 listopada 2024 roku.

Mac Mini 2023 z chipem M2 ma kłopoty z zasilaniem, które uniemożliwiają komfortowe korzystanie z komputera. Problem tyczy się tego konkretnego modelu, ale w oficjalnym komunikacie brakuje informacji, z czego on wynika. Gigant z Cupertino poinformował swoich klientów o sytuacji w następujących słowach: firma Apple ustaliła, że bardzo niewielki odsetek urządzeń Mac Mini (2023) z układem M2 może przestać się włączać. Urządzenia, których dotyczy problem, zostały wyprodukowane w okresie od 16 czerwca 2024 r. do 23 listopada 2024 r.

Apple uruchomiło program naprawczy

W związku z sytuacją Apple uruchomiło program naprawczy, który ma pomóc klientom z uszkodzonym sprzętem. Firma twierdzi, że odsetek dotkniętych użytkowników jest niewielki i będą mogli oni bezpłatnie naprawić swoje komputery Mac. Warto podkreślić, że żadne inne modele nie są objęte tym programem. Aby skorzystać z pomocy od Apple’a musisz:

wpisać numer seryjny urządzenia na stronie Apple,

sprawdzić, czy Twoje urządzenie kwalifikuje się do programu,

znaleźć autoryzowany serwis,

umówić się na naprawę.

Pamiętaj jednak o tym, że taki serwis może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Jeżeli Twój komputer ma inną awarię uniemożliwiającą naprawę zasilania, to najpierw trzeba będzie wyeliminować tę usterkę i prawdopodobnie będziesz musiał za to zapłacić, żeby móc liczyć na darmowe rozwiązanie problemu z zasilaniem.