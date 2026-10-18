Niezwykły laptop z Japonii wreszcie w Europie. Zaskakuje wagą i trwałością

Zadebiutował laptop Panasonic Let’s Note FC7, czyli konkurent dla ThinkPadów. Należy podkreślić, że będzie on dostępny w Europie.

Panasonic wprowadza serię Let’s Note do Europy

Na europejskim rynku laptopów skierowanych dla wymagających użytkowników pojawił się nowy gracz – Panasonic wraz z serią Let’s Note. Warto wiedzieć, że nie jest to zupełnie nowa linia urządzeń, bowiem modele pod tą marką w Japonii sprzedawane są od lat i cieszą się dobrą opinią, szczególnie wśród biznesmenów.

Panasonic Let’s Note FC7 nie tylko został zaprojektowany w Japonii, ale również zmontowano go w Kraju Kwitnącej Wiśni. Producent jak najbardziej może więc używać hasła Made in Japan, z czego chętnie korzysta. Konstrukcja – jak przekonuje Panasonic – cechuje się wysoką trwałością i wytrzymałością, a przy tym waży tylko 1,039 kg.

Laptop został poddany autorskim testom odporności na wstrząsy i upadki, przeprowadzonym w oparciu o normę MIL-STD-810H. Procedury testowe obejmowały upadki z wysokości 76 cm z 26 różnych kierunków. Ma też poradzić sobie z wibracjami towarzyszącymi codziennym podróżom, a zawias przetestowano w 30 tys. cykli otwierania i zamykania. Obudowa wykonana jest ze stopu magnezu.

fot. Panasonic

Panasonic Let’s Note FC7 – specyfikacja

Let’s Note FC7 wyposażony jest w ekran 14-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. We wnętrzu pracuje Intel Core Ultra 5 335, a użytkownik do dyspozycji ma 16 GB RAM i dysk SSD 512GB. Akumulator o pojemności 56 Wh można w łatwy sposób wymontować i wymienić na nowy. W pełni naładowany ma pozwolić na nawet 12,5 godzin pracy.

Na pokładzie mamy także dwa porty Thunderbolt 4, dwa USB 3.2 typu A, Ethernet RJ45, HDMI i gniazdo minijack 3,5 mm. Natomiast za bezprzewodową łączność odpowiada Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Do prowadzenia wideorozmów przeznaczona jest kamerka 2 Mpix z przysłoną prywatności.

fot. Panasonic

Uwagę zwraca też okrągły gładzik z obsługą gestów. Wymiary laptopa wynoszą 314,4 x 223,4 x 19,9 mm. Całość działa pod kontrolą Windows 11 Pro, ale ma też certyfikat zgodności z Red Hat Enterprise Linux 10.

Na szczegóły dotyczące ceny i dostępności na poszczególnych rynkach europejskich musimy jeszcze poczekać.