Nowy smartwatch Nothing będzie „tanim Apple Watchem”

W sieci pojawiły się doniesienia dotyczące najnowszych urządzeń Nothing, które pojawią się na rynku jako pierwsi przedstawiciele nowej gamy produktów CMF by Nothing. Producent chce wypuścić na rynek słuchawki, ładowarkę oraz smartwatch, którego design mocno nawiązuje do sprzętu Apple. Co o nich wiemy?

Smartwatch prawie jak Apple Watch?

Nowe produkty producenta mają pojawić się na rynku pod marką CMF by Nothing. Przypomnijmy, że taka gama urządzeń została zapowiedziana na początku sierpnia 2023 roku przez samego CEO Nothing, Carla Pei. Sprzęty te mają cechować się przede wszystkim przystępną ceną oraz „czystym i ponadczasowym designem”. Także wówczas dyrektor generalny zapowiedział, że jeszcze w tym roku firma wprowadzi do sklepów smartwatch i słuchawki. W sieci właśnie pojawiło się nieco więcej szczegółów na ich temat.

Smartwatch będzie nosić nazwę Watch Pro. Na udostępnionych w internecie grafikach widać, że swoim designem bardzo mocno nawiąże do Apple Watcha. Mamy tutaj do czynienia ze smartwatchem z kwadratowym wyświetlaczem i zaokrąglonymi krawędziami. Jak zauważa portal Android Authority, na pomarańczowym pasku nie widać żadnych mocowań przy kopercie, co może wskazywać na to, że ta część jest po prostu niewymienialna.

Jeśli chodzi o specyfikację zegarka, to wiemy już naprawdę sporo. W urządzeniu ma pojawić się 1,96-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED z obsługą AoD, maksymalną jasnością na poziomie 600 nitów oraz częstotliwością odświeżania 50 Hz. Mówi się również, że smartwatch nie będzie pracować na systemie WearOS, być może zatem producent postawi na autorskie rozwiązanie.

źródło: X @TechLeaksZone

Ponadto Watch Pro ma zaoferować 100 tarczy zegara, 110 trybów sportowych, a także możliwość pomiaru pulsu, natlenienia krwi oraz monitorowania snu i stresu. Zegarek umożliwi też przeprowadzanie połączeń głosowych z wykorzystaniem Bluetooth. Czas pracy urządzenia może wynieść nawet 13 dni z wyłączonym AoD dzięki akumulatorowi o pojemności 330 mAh. Z kolei sama konstrukcja ma mieć klasę odporności na kurz i wodę IP68.

Przewidywana cena smartwatcha to 4500 rupii indyjskich, czyli około 225 złotych. Oficjalna premiera zaplanowana jest na 26 września tego roku. Zarówno grafiki przedstawiające urządzenie, jak i szczegóły dotyczące jego specyfikacji zostały udostępnione przez Tech and Leaks na Twitterze i Telegramie.

9 Ocena

Pozostałe nowości CMF by Nothing

O słuchawkach oraz ładowarce nie wiemy natomiast już tak wiele jak o Watch Pro. O Buds Pro, bo tak mają nazywać się douszne słuchawki CMF by Nothing, wiadomo tyle, że mają swoim użytkownikom zaoferować aktywną redukcję szumów, 11 godzin ciągłego odtwarzania muzyki i technologię Ultra Bass.

źródło: X @TechLeaksZone

Z kolei ładowarka zapewni wsparcie dla mocy 65 W. Z udostępnionych grafik wynika, że użytkownicy będą mieć do dyspozycji dwa złącza USB-C oraz jeden klasyczny port USB do ładowania. Zarówno słuchawki, jak i ładowarka 3 w 1 mają zadebiutować na indyjskim rynku wraz ze smartwatchem 26 września 2023 roku. Przewidywane ceny to 3500 rupii (~175 złotych) w przypadku słuchawek i 3000 rupii (~150 złotych) za ładowarkę.