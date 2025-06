Świetna wiadomość dla posiadaczy smartwatchy Samsunga

Właściciele smartwatchy Samsunga w Polsce zyskują dostęp do kolejnej funkcji. Może ona wykryć problemy, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Smartwatche Samsunga w Polsce pomogą wykryć bezdech senny

Producent z Korei Południowej poinformował dziś o rozszerzeniu dostępności funkcji wykrywania bezdechu sennego. Od teraz mogą z niej skorzystać również właściciele smartwatchy z serii Galaxy Watch w 34 krajach w Europie, w tym w Polsce, a także w Australii i Singapurze. Dzięki temu jest ona dostępna już na 70 rynkach na całym świecie.

Udostępnienie funkcji wykrywania bezdechu sennego było możliwe dzięki otrzymaniu oznaczenia CE (Conformité Européenne) dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest ono gwarancją, że producent spełnił wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, obowiązujące w Unii Europejskiej.

Samsung określił to „kamieniem milowym”, który opiera się na „przełomowej autoryzacji” De Novo od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration; FDA). Wcześniej funkcja została zatwierdzona również przez południowokoreańskie ministerstwo bezpieczeństwa i leków oraz agencję regulacyjną ds. opieki zdrowotnej ANVISA w Brazylii i Health Canada.

Dlaczego wczesne wykrycie bezdechu sennego jest ważne?

Bezdech senny to sytuacja, gdy w nocy, podczas snu, człowiek przestaje oddychać lub przepływ powietrza do płuc jest mocno ograniczony. Może to mieć różne konsekwencje, w tym poważne, prowadzące do sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

Osoby, cierpiące na bezdech senny, mogą głośno chrapać i pocić się w nocy oraz być niewyspane w dzień i mieć problemy z koncentracją. O ile to nie brzmi niebezpiecznie, to wśród takich osób zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości, a nawet udaru i zawału serca.

To już zdecydowanie poważniejsze konsekwencje, dlatego nie należy bagatelizować bezdechu sennego. Dzięki udostępnieniu funkcji jego wykrywania na smartwatchach Samsunga możecie dowiedzieć się, że na niego cierpicie – a wiele osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy!

Jak włączyć funkcję wykrywania bezdechu sennego na smartwatchu Samsunga?

Funkcja wykorzystuje BioActive Sensor, aby mierzyć poziom natlenienia krwi podczas snu. Analizuje ona zmiany w poziomach SpO2, związanych ze wzorcami bezdechu i spłycenia oddechu oraz szacuje Apnea-Hypopnea Index (wskaźnik bezdechu i spłycenia oddechu), aby poinformować użytkownika o potencjalnych symptomach.

Funkcja wykrywania bezdechu sennego jest dostępna za pośrednictwem aplikacji Samsung Health Monitor. Obsługuje ona smartwatche Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2 oraz nowsze modele z wyjątkiem Galaxy Fit. W BioActive Sensor są natomiast wyposażone zegarki z serii Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 7, a także Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch FE.

Do skorzystania z funkcji wykrywania bezdechu sennego jest wymagany również system Wear OS 5.0 lub nowszy oraz smartfon Galaxy z systemem Android 12 bądź nowszym.