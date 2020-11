realme Watch S oficjalnie. Taki smartwatch (w takiej cenie) ma sens. Nareszcie

realme ma już w ofercie jeden smartwatch – realme Watch. Jego design jest jednak wyjątkowo nieudany – ja osobiście wstydziłbym się założyć go na swój nadgarstek. Na szczęście tego samego nie mogę powiedzieć o nowym realme Watch S, bowiem ten wygląda znacznie lepiej, a cena wciąż jest na atrakcyjnym poziomie.

Mimo że nie jest to smartwatch w pełnym tego słowa znaczeniu (tzn. nie ma ani systemu Wear OS by Google, ani modułu NFC do płatności zbliżeniowych), to w swojej niewysokiej cenie oferuje wystarczająco dużo, aby zainteresować sobą klienta.

Specyfikacja realme Watch S

Smartwatch oferuje kolorowy, dotykowy wyświetlacz o średnicy 1,3 cala i rozdzielczości 360×360 pikseli (278 ppi) z funkcją automatycznego ustawiania intensywności podświetlenia. Według deklaracji producenta, wyświetlane informacje mają być doskonale widoczne zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. W dodatku użytkownik będzie mógł ustawić na ekranie jedną z ponad 100 tarczy.

Obudowa smartwatcha wykonana jest ze stopu aluminium, a jej górna część pokryta szkłem Corning Gorilla Glass. Ponadto jest ona pyło- i wodoszczelna, co potwierdza certyfikat IP68. Z kolei paski są wymienne – pasują te o szerokości 22 mm.

Jeśli zaś chodzi o funkcje, to specyfikacja realme Watch S obejmuje przede wszystkim pulsometr i opcję sprawdzenia poziomu nasycenia krwi tlenem. Ponadto użytkownik dostanie do dyspozycji 16 trybów sportowych. Zebrane przez smartwatch informacje prezentowane są w przyjaznej i przystępnej formie w dedykowanej aplikacji realme Link, która aktualnie dostępna jest jedynie na smartfony z systemem operacyjnym Android.

Oczywiście realme Watch S potrafi też liczyć zrobione kroki, spalone kalorie, przebyty dystans i monitorować sen, a także przypomnieć o konieczności napicia się wody i ruszenia się z miejsca, jeśli użytkownik za długo będzie siedział w jednym miejscu. Do tego za pośrednictwem smartwatcha można sterować odtwarzaczem muzyki i spustem migawki aparatu w sparowanym smartfonie.

Specyfikacja realme Watch S obejmuje również akumulator o pojemności 390 mAh, który ma zapewnić do 15 dni standardowego użytkowania. Baterię ładuje się ładowarką ze złączami pinowymi.

Cena realme Watch S

Sugerowana cena realme Watch S została ustalona w Pakistanie na 14999 lokalnych rupii, co jest równowartością ~370 złotych. 11 listopada 2020 roku smartwatch będzie jednak dostępny w tym kraju w niższej cenie, za 12499 rupii (~300 złotych).

Na koniec warto przypomnieć, że już jakiś czas temu realme zapowiedziało premierę realme Watch S Pro w czwartym kwartale 2020 roku, ale smartwatch wciąż nie został zaprezentowany.

