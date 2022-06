Zobacz, co tracimy w Polsce: nowa edycja zegarka Galaxy Watch 4 Black Yak

Smartwatche Samsunga oferowane są w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych. W trzech. Za granicą mają pod tym względem znacznie większy fun.

Reklama

Samsung Galaxy Watch 4 – kolorowy, ale nie dla wszystkich

Samsung Galaxy Watch 4 to bardzo dobry zegarek. Działa na systemie Android Wear, wygląda przyzwoicie i naprawdę potrafi pomóc osobie gotowej korzystać z mnogości jego funkcji. Jednak dla tych, którzy lubią podkreślić swój styl i traktują smartwatch jako rodzaj biżuterii, niekoniecznie będzie pierwszym wyborem – przynajmniej nie w Polsce.

Otóż w naszym kraju liczba dostępnych wersji kolorystycznych tego smartwatcha oraz pasków, które otrzymujemy to 3 (słownie: trzy). Szalonym pomysłem na spędzenie wieczoru jest więc zastanawianie się, czy bardziej odpowiada nam kolor czarny, zielony czy srebrny. Nie docierają do nas specjalne edycje Galaxy Watch 4, których jest co najmniej kilka:

Thom Browne Edition,

Bespoke Edition,

Maison Kitsune Edition,

PXG Golf Edition,

Wooyoungmi Edition.

Samsung dorzucił do tego grona wielkich nieobecnych jeszcze jedną opcję: Black Yak Edition.

Galaxy Watch 4 Black Yak Edition

Black Yak to południowokoreańska marka odzieży outdoorowej. Smartwatch ma zainteresować górołazów i alpinistów, a także aktywistów ekologicznych, ponieważ wspomniana firma wspiera kampanie na rzecz ratowania naszej planety.

Galaxy Watch 4 Black Yak Edition (fot. Samsung)

Sam zegarek występuje w wersjach 40 mm i 44 mm, i wyposażony jest w specjalną tarczę, która zmienia kolor wskazówek z czerwonego na zielony w porze lunchu. Po co? Ma to być przypomnienie, by produkty jednorazowego użytku (jak na przykład plastikowe opakowania na jedzenie czy butelki), zostały umyte i oddane do recyklingu.

Galaxy Watch 4 Black Yak Edition (fot. Samsung)

Jest to związane z kampanią Black Yak’s Green Yak, która obejmuje działania mające na celu wspieranie recyklingu butelek PET, a dodatkowo – z kampanią Clean Mountain, dotyczącą zbierania śmieci podczas biegania.

Galaxy Watch 4 Black Yak Edition oferuje tryby wspinaczki górskiej i hikingu, wraz ze śledzeniem swojej trasy przez GPS. Dostarczane są też informacje na temat aktualnej wysokości n.p.m.

9 Ocena

Smartwatche wyceniono na 210 euro (model 40 mm) oraz 230 euro (model 44 mm). Tak jak innych specjalnych edycji, nie spodziewamy się ich w Polsce. U nas, jak już wspomniałem na początku, króluje kolorystyczna bieda. Jeśli chcemy być bardziej ekologiczni, to podczas zakupu Galaxy Watch 4, możemy wybrać zieloną opcję. Kojarzy się z roślinnością i recyklingiem, nieprawdaż?