Nowy smartwatch Amazfit bardzo mi się podoba, a jego cena mnie bawi

Chodzą słuchy, że Amazfit przygotowuje się do prezentacji kilku nowych urządzeń do noszenia na nadgarstku. Wśród nich znajduje się smartwatch Amazfit Active 2 Square, którego design może się Wam spodobać, tak jak mi. Jego aktualna cena jednak mnie bawi.

Amazfit Active 2 Square Premium będzie atrakcyjnym smartwatchem

Choć nie noszę na co dzień zegarka, to mam Fitbit Sense 2 „w pogotowiu” (niestety nie zawsze pamiętam o tym, żeby zadbać o naładowany akumulator). Nie ukrywam, że z chęcią zastąpiłbym go nadchodzącym smartwatchem marki Amazfit, ponieważ jego design bardzo mi się spodobał.

Co ciekawe, model ten nazywa się podobnie jak już dostępny w sprzedaży smartwatch marki – Amazfit Active 2 Square Premium. Słowo „square” oznacza „kwadratowy”, a sprzedawany od lutego 2025 roku Amazfit Active 2 ma okrągłą obudowę i wyświetlacz (przy okazji: recenzja Amazfit Active 2 jest już na Tabletowo.pl).

Amazfit Active 2 Square Premium (źródło: Celcom)

Amazfit Active 2 Square Premium jest wyraźnie bardziej elegancki, o czym świadczy wykorzystanie skórzanego paska w kolorze czarnym. Jedno ze źródeł podaje informację o silikonowym pasku, co sugeruje, że w zestawie znajdzie się też pasek, dzięki któremu urządzenie nabierze bardziej „sportowego” charakteru (który mi prywatnie bardziej odpowiada).

Obudowa smartwatcha ma być wykonana ze stali nierdzewnej, a jej wymiary będą wynosić 43,2×36,9×9 mm. Zmieści się w niej kwadratowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,75 cala i rozdzielczości 390×450 pikseli, który pokryje szkło szafirowe. Czas pracy, dzięki akumulatorowi o pojemności 260 mAh, ma sięgać 5 dni (w przypadku intensywnego użytkowania). Do jego ładowanie posłuży magnetyczne złącze pinowe. Waga urządzenia to z kolei 31,4 grama.

Amazfit Active 2 Square Premium (źródło: Celcom)

Smartwatch Amazfit Active 2 Premium ma cechować się również odpornością do 50 metrów i 5 ATM, a do tego zaoferuje 164 trybów sportowych, technologię Amazfit BioTracker 6.0 PPG i nowy algorytm pomiaru tętna PulsePrecision. Jest też mowa o pomiarze temperatury ciała, łączności Bluetooth i GPS, natomiast brak wzmianki o NFC. Lista parametrów nie obejmuje też Wi-Fi i eSIM.

Ile będzie kosztował smartwatch Amazfit Active 2 Square Premium? Cena aktualnie jest zabawna

Nadchodzący zegarek marki znajduje się już w ofercie meksykańskiego Walmartu i sklepu Celcom. Pierwszy z nich aktualnie podaje cenę w wysokości 19999 peso, co jest równowartością około 3905 złotych, natomiast drugi 30999 peso (~6050 złotych).

Naturalnie trudno uwierzyć, żeby ten model tyle kosztował, ale często się zdarza, że przy niezaprezentowanych jeszcze urządzeniach widnieją ceny „z kosmosu”. Dziś za Amazfit Active 2 w wersji okrągłej trzeba zapłacić od 399 złotych.

W Europie sprzedawany jest też Amazfit Active 2 Premium za 129,90 euro (~555 złotych), który jest dostarczany w zestawie ze skórzanym i silikonowym paskiem, a do tego oferuje NFC do płatności z użyciem Zepp Pay.