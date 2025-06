Poczta Polska podjęła ważną decyzję. Chodzi o Temu

Poczta Polska poinformowała dziś o podjęciu ważnej decyzji. Jaki będzie miała ona wpływ na osoby, które kupują na chińskiej platformie Temu?

Poczta Polska zacieśnia współpracę z Temu. Jaką korzyść przyniesie to mieszkańcom Polski?

Poczta Polska ogłosiła 3 czerwca 2025 roku, że zdecydowała się „zacieśnić współpracę” z Temu. Dziś chińskiej platformy nie trzeba już nikomu przedstawiać – w marcu 2025 roku Temu po raz pierwszy w historii miało więcej użytkowników niż najpopularniejsze do tej pory Allegro, co mówi samo za siebie.

Polski operator deklaruje, że zacieśnienie współpracy ma na celu poprawę jakości usług, zwiększenie niezawodności procesu logistycznego i zapewnienie zasięgu dostaw w całej Polsce. Koniec końców zwiększy to zadowolenie klientów z usług obydwu firm.

Polacy bardzo chętnie korzystają z platform zakupowych, więc zadaniem Poczty Polskiej jest usprawnienie procesu, skracanie czasu dostaw i zapewnienie konkurencyjnych cen. Piotr Szajczyk, wiceprezes Poczty Polskiej

Poczta Polska informuje, że dzięki węzłom logistycznym w Ciemnem pod Warszawą, Lisim Ogonie koło Bydgoszczy i Wrocławiu jest w stanie szybko i precyzyjnie sortować, przetwarzać oraz dostarczać przesyłki do ponad 22 tysięcy punktów odbioru, wśród których znajdują się sklepy sieci ABC, Arhelan, Delikatesy Centrum, Duży Ben, Euro Sklep, Groszek, Lewiatan i Żabka.

Tutaj warto przypomnieć, że niedawno Poczta Polska „zacieśniła współpracę” również z Żabką, aczkolwiek w tym przypadku miało to na celu wyeliminowanie pośredników dzięki integracji technologicznej. Polski operator deklarował wówczas, że nie wpłynie to na „doświadczenie klienta”, a równocześnie polepszy mechanizmy monitorowania operacji oraz pozwoli zwiększyć efektywność i szybciej reagować na potrzeby klientów. Ponadto pomoże to wprowadzać kolejne innowacje, produkty i usługi.

Temu zmienia swój model sprzedaży, aby przesyłki szybciej trafiały do klientów w Polsce

Niedawno Temu uruchomiło model Local-to-Local w Polsce, który ma na celu zachęcić polskich sprzedawców do oferowania swoich produktów na platformie (na podobny krok zdecydowało się również AliExpress). Temu chce bowiem, aby 80% europejskiej sprzedaży było zaopatrywane i wysyłane z lokalnych magazynów.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Unia Europejska może nałożyć dodatkowy „podatek” na przesyłki spoza Wspólnoty – przede wszystkim z Chin.