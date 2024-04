Motorola Moto Buds to dwa nowe modele słuchawek zaprojektowanych z marką Bose. Mogą namieszać!

Wraz z premierą najnowszych smartfonów z linii Edge 50, a konkretniej modelami Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro i Edge 50 Ultra, marka Motorola zaprezentowała także dwa modele słuchawek TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowych. Są nimi Moto Buds oraz Moto Buds+. Warto przyjrzeć się im bliżej, bowiem zapowiadają się naprawdę ciekawie.

Moto Buds+, czyli brzmienie Bose i dźwięk przestrzenny

O ile pod kątem konstrukcji i wzornictwa Motorola Moto Buds+ to dość typowo wyglądające, dokanałowe słuchawki true wireless, tak wewnątrz znalazło się już całkiem sporo rozwiązań, które możemy uznać za ciekawe.

Tym, czym Motorola chwali się najmocniej, jest współpraca z marką Bose, czyli doskonale znanym producentem wysokiej klasy sprzętu audio. Ma ona odpowiadać za strojenie dźwięku wydobywającego się z podwójnych przetworników dynamicznych. W efekcie brzmienie ma być klarowne, z wyrazistymi wokalami i głębokim, mocnym basem. Oprócz tego Sound by Bose obejmuje też optymalizację aktywnej redukcji szumów oraz presety EQ, które znajdziemy w aplikacji.

Pozostając przy kwestiach audio, Moto Buds+ mają zapewniać dźwięk o wysokiej rozdzielczości za sprawą certyfikatu Hi-Res Audio, choć nie podano w specyfikacji, czy owa certyfikacja obejmuje zastosowanie kodeku LDAC – mogę tylko przypuszczać, że tak jest.

Motorola Moto Buds+ dostępne są w dwóch kolorach (fot. materiały prasowe)

Zastosowano tu także dźwięk przestrzenny Dolby Atmos z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy Dolby Head Tracking, dzięki czemu dźwięk ma być bardziej immersyjny. Aby móc z Dolby Atmos korzystać, wymagany jest kompatybilny smartfon Motorola, a także oczywiście treści w tym formacie.

Jak już zdążyłem wspomnieć, nie zabrakło tu oczywiście zoptymalizowanego przez Bose systemu ANC, który według danych producenta ma eliminować do 48 dB niepożądanych dźwięków. Z kolei tryb transparentny pozwala pozostać w kontakcie ze światem bez wyjmowania słuchawek z uszu. Słuchawki oferują też wsparcie dedykowanej aplikacji, dzięki której możemy zmienić na przykład tryby kontroli hałasu i dostosować brzmienie.

Dzięki dużym akumulatorom Moto Buds+ mogą odtwarzać muzykę przez nawet 8 godzin na jednym naładowaniu, a doliczając do tego doładowania w futerale – do 38 godzin. W awaryjnych sytuacjach 10 minut szybkiego ładowania może zapewnić nawet 3 godziny działania. A gdy już przyjdzie pora, możemy je naładować także bezprzewodowo, bowiem nie zabrakło tu wsparcia dla indukcji. Słuchawki nie boją się zachlapań i deszczu, a to za sprawą certyfikatu IP54.

Motorola Moto Buds – jest tanio i kolorowo

Choć do cen przejdziemy za chwilę, to już teraz mogę napisać, że Moto Buds są znacznie tańszą propozycją względem modelu z „plusem”. Co też za tym idzie, poczyniono tu pewne kompromisy, ale po kolei.

Tym, co najważniejsze w każdych słuchawkach, jest oczywiście brzmienie. Tutaj odpowiadają za nie pojedyncze przetworniki dynamiczne o średnicy wynoszącej 12,4 mm. Według deklaracji producenta mają one zapewniać wysoką klarowność dźwięku, zaś system dźwięku wysokiej rozdzielczości z certyfikatem Hi-Res Audio winien oferować większą ilość detali i szerszy zakres dynamiczny.

fot. materiały prasowe

Podobnie jak w droższym modelu, nie zabrakło dynamicznej, aktywnej redukcji hałasów oraz trybu transparencji. W kwestii łączności znalazła się tu opcja szybkiego parowania z urządzeniami oraz tryb multipoint, który pozwala na połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Zastosowane wewnątrz akumulatory pozwalają na nawet 9 godzin ciągłego słuchania, a wraz z etui jest to już aż do 42 godzin. Z kolei 10 minut ładowania jest w stanie umożliwić 2 godziny działania. Motorola Moto Buds dostępne są w czterech, interesujących wersjach kolorystycznych – pomarańczowej, granatowej, zielonej oraz błękitnej. Wszystkie łączy wspólny element w postaci jasnoszarego etui.

No dobra, ale ile to kosztuje?

Na koniec jak zawsze najmniej przyjemna część, czyli ceny, choć te akurat nie są aż tak bolesne. Słuchawki Moto Buds zostały wycenione na 299 złotych i są dostępne na naszym rynku we wszystkich czterech wersjach kolorystycznych. W przypadku modelu Moto Buds+, z racji większych możliwości, jego cena to już dwukrotnie więcej, czyli 599 złotych.

Obydwa modele słuchawek są dostępne między innymi w sklepach RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert, x-kom, a także u operatorów sieci Plus i Play.

Warto też przypomnieć, że kupując smartfon Motorola Edge 50 Pro w okresie promocyjnym (od 16 do 30 kwietnia) można otrzymać słuchawki Moto Buds+ w prezencie po zarejestrowaniu się na stronie promocji.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!