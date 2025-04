Koniec znanej aplikacji Intela. Zbliżała do siebie PC-ty i urządzenia mobilne

Często chcielibyśmy, aby wszystkie urządzenia operowały w ramach jednego, zdolnego do współpracy ekosystemu. Wizja odbierania wiadomości, przesyłania plików i przeglądania zdjęć bez jakichkolwiek problemów i opóźnień, choć kusząca, nie jest taka łatwa do spełnienia. Intel Unison próbował zbliżyć do siebie urządzenia mobilne i PC-ty. Jego dni są jednak policzone.

Co oferował Intel Unison?

Zacieśnianie więzi przez Intel Unison polegało na dostępie do szeregu funkcji, które ułatwiały korzystanie z PC i smartfonów oraz tabletów w różnych scenariuszach. Przykładowo, dzięki aplikacji możliwe było bezprzewodowe zamienienie urządzenia mobilnego w dodatkowy wyświetlacz. Oprogramowanie było również w stanie przekazywać rozmowy oraz wiadomości ze smartfona na PC, a przesyłanie plików sprowadzało się do prostego przeciągnij i upuść.

Intel Unison w praktyce (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niestety wszystko wskazuje na to, że wkrótce trzeba będzie pożegnać się z Intel Unison. Oficjalna strona aplikacji w Microsoft Store wspomina, że aplikacja przestanie działać na większości platform w czerwcu 2025 roku. Podobny komunikat pojawił się również w Sklepie Play oraz App Store. Niektóre urządzenia, takie jak laptopy Lenovo z serii Aura, będą podtrzymywały usługę do końca 2025 roku.

Co dalej?

Nie wiadomo, skąd taka decyzja ze strony Intela. Wiemy, że firma przez ostatnie kilkanaście miesięcy nie miała lekko, jednak w ostatnich miesiącach widać było pewną poprawę – ogłoszono poprawki dedykowane procesorom Intel Core Ultra 200V, a rada dyrektorów wybrała nowego prezesa, Lip-Bu Tana.

Możliwe jednak, że ograniczenia Intel Unison sprawiły, że rozwiązanie nie było aż tak popularne, jak chciałaby tego firma. W ramach przypomnienia – Intel Unison współpracuje wyłącznie z Windowsem 11 w wersji 22H2. W teorii wymagany jest również co najmniej procesor Intel Core i5 12. generacji, jednak rozwiązanie działało także na maszynach niewyposażonych w procesor „Niebieskich”.

Jeżeli korzystaliście regularnie z Intel Unison, to najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem dla Was będzie przerzucenie się na autorskie rozwiązanie Microsoftu – Phone Link.