Pierwszy raz widzę taką ikonę na smartfonie. Co oznacza?

Posiadacze niektórych smartfonów z Androidem zauważyli podejrzany znaczek na pasku stanu urządzenia. Jeśli zobaczysz go u siebie mamy złe wieści – prawdopodobnie musisz poprosić producenta o wymianę sprzętu.

Tajemniczy znaczek daje znać o poważnym problemie ze smartfonem

W sierpniu 2025 roku oficjalnie zadebiutował Google Pixel 10 Pro Fold, czyli składany wzdłuż pionowej osi smartfon giganta z Mountain View. Już przy okazji premiery wspominaliśmy, że producent jako jego główną zaletę podaje trwałość. Na pokładzie znalazł się m.in. ulepszony – dwukrotnie trwalszy zawias, a także akumulator o pojemności 5015 mAh, który – zgodnie z deklaracjami Google – ma wytrzymać ponad 30 godzin pracy.

Mimo iż oficjalna sprzedaż Pixel 10 Pro Fold wystartowała dopiero 9 października, na Reddicie już znaleźli się użytkownicy, którzy zauważyli na ekranie tych smartfonów coś dziwnego. W prawym górnym rogu wyświetlacza, w obrębie paska stanu urządzenia, zaraz obok ikony z baterią lub zamiast procentowego wskaźnika naładowania, pojawił się tajemniczy znak zapytania. Okazuje się, że znaczek ten może być zapowiedzią poważnych kłopotów ze sprzętem.

Tajemniczy znaczek na ekranie Google Pixel 10 Pro Fold (źródło: amitsama92 | Reddit)

Osoby, które borykały się z podobnym problemem sugerują, że może on dotyczyć błędu Androida z zakresu raportowania stanu akumulatora. W praktyce urządzenie może nie być w stanie oszacować poziomu naładowania. Ponadto autorzy z Phone Arena wspominają, że znaczka można się pozbyć np. uruchamiając ponownie smartfon, ale jest to raczej tymczasowa „naprawa”. Z kolei część użytkowników, u których pojawił się błąd twierdzi, iż prawdopodobnie jest on spowodowany korzystaniem z ładowarek firm trzecich bez certyfikatu Qi2.

Google Pixel 10 Pro Fold (fot. Google)

Google Pixel 10 Pro Fold wyświetla znak zapytania. Czas na wymianę?

Posiadacze smartfonów Google Pixel 10 Pro Fold twierdzą, że problem sam się nie rozwiązuje i jedynym sposobem na jego zażegnanie jest wymiana sprzętu na nowy. Po pewnym czasie od wyświetlania się tego tajemniczego znaku smartfon po prostu przestaje się ładować aż do całkowitego rozładowania akumulatora.

Co ważne, Google podobno reaguje natychmiastowo na zgłoszenia z podejrzanym pytajnikiem. Jeśli więc posiadasz Pixel 10 Pro Fold i zauważysz ten problem, skontaktuj się z serwisem. Ten najpewniej bez większych problemów wymieni Twoje urządzenie na nowe.