W tym nowym chińskim tablecie AI gra pierwsze skrzypce

Na rynek w Chinach wszedł nowy tablet marki iFlytek, który zasilany jest sztuczną inteligencją. Urządzenie oferuje również rysik o zaawansowanych funkcjach. Co potrafi ten sprzęt?

Sztuczna inteligencja podstawą chińskiego narzędzia edukacyjnego

Chiński rynek wzbogacił się o nowy tablet z licznymi, zaawansowanymi funkcjami, opartymi o sztuczną inteligencję. iFlytek T30 Ultra zyskał dostęp do modelu AI Spark, który uznawany jest za jeden z „najmądrzejszych” dużych systemów obliczeniowych w Państwie Środka. Tworzenie platformy Star One, wdrożonej do tego urządzenia, zostało wsparte przez Huawei.

iFlytek T30 Ultra (źródło: Gizmochina)

Sprzęt ten został mocno ukierunkowany na edukację – szczególnie języka angielskiego. Chińscy użytkownicy mogą korzystać m.in. z funkcji poprawek w pracach pisemnych, przeprowadzania analizy oraz sugestii na temat pisanej treści. Tablet ma też bez dodatkowych opłat generować odpowiedzi czy wspomagać w procesach programistycznych, a rodzice mają możliwość kontrolowania poszczególnych etapów i postępów dziecka w nauce.

Młodsi posiadacze T30 Ultra mogą korzystać z książek obrazkowych, które otrzymały autoryzację wydawnictwa Oxford University Press. Łącznie najmłodsi mogą zapoznać się ze 188 propozycjami w postaci książek obrazkowych.

iFlytek T30 Ultra (źródło: Gizmochina)

Tablet z rysikiem i aż czterema aparatami

iFlytek T30 Ultra został wyposażony w ekran o przekątnej 14,7 cala z technologią ochrony oczu. Jego rozdzielczość wynosi 3K Ultra HD, a częstotliwość odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz wytrzymał antyodblaskową powłokę, a jego oświetlenie może być regulowane w oparciu o rytm dobowy.

8.5 Ocena

Nowy tablet otrzymał też aż cztery aparaty wykorzystujące sztuczną inteligencję – podwójny, obrotowy aparat 16 Mpix, przedni 8 Mpix oraz 2 Mpix kamerę do pomiaru postawy. Do urządzenia dołączono ładowany magnetycznie rysik Nearlink AI. Jego główną zaletą jest wysoki stopień czułości nacisku, co ma sprawiać, że pisanie oraz wszelkie interakcje będą komfortowe i proste.

iFlytek T30 Ultra (źródło: Gizmochina)

Ponadto T30 Ultra został wyposażony w 12 GB RAM oraz 1 TB pamięci wewnętrznej i jest już dostępny w Chinach. Został wyceniony na 11699 juanów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością około 6320 złotych.