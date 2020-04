Oficjalne info: premiera Xiaomi Mi Note 10 Lite już za dwa dni!

W ubiegłym tygodniu Xiaomi zapowiedziało na 30 kwietnia 2020 roku globalną premierę nowych smartfonów z serii Redmi Note 9. Okazuje się jednak, że to nie one muszą stać się największymi gwiazdami nadchodzącego wydarzenia, bowiem tego samego dnia zadebiutuje też Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Zapowiedź premiery Xiaomi Mi Note 10 Lite

Cały czas zastanawiam się, po co Xiaomi reaktywowało serię Mi Note, ale dochodzę do wniosku, że producent chce nią zapełnić przestrzeń między swoimi flagowcami i średniakami. A teraz jest ona szczególnie duża, jeśli przypomnimy sobie ceny Mi 10 i Mi 10 Pro w Polsce. Cena Xiaomi Mi Note 10 też szokowała (przypomnę, że zaczynała się od 549 euro/2499 złotych), ale teraz – patrząc z perspektywy – nie wydaje się już aż tak „wygórowana”.

Nadchodzący Xiaomi Mi Note 10 Lite powinien być tańszy, aczkolwiek i w jego przypadku Xiaomi zapewne nie zdecyduje się na zbyt niską cenę – prawdopodobnie będzie ona oscylować wokół 2000 złotych, gdyż smartfon nie ma być znacznie „gorszy” od swojego pierwowzoru. Poznamy ją oficjalnie już za dwa dni, bowiem model ten zostanie zaprezentowany w najbliższy czwartek, 30 kwietnia 2020 roku, wraz z nowymi członkami serii Redmi Note 9.

Potwierdziło to samo Xiaomi, które opublikowało załączoną powyżej grafikę, przedstawiającą modele Mi Note 10 i Mi Note 10 Lite. Jak widać, smartfony ogólnie są bardzo do siebie podobne, różnią się jedynie modułem aparatu głównego. W wersji z dopiskiem „Lite” jest on poczwórny i umieszczono go na prostokątno-owalnej wyspie (nadal jednak towarzyszy mu ciekawie zaprojektowana dioda doświetlająca).

Z dotychczasowych doniesień (z bardzo wiarygodnego źródła, bo amerykańskiej agencji FCC) wynika, że Xiaomi Mi Note 10 Lite nie zaoferuje aparatu o rozdzielczości 108 Mpix, a „jedynie” 64 Mpix. Pod maską ponownie znajdzie się jednak ośmiordzeniowy (8x Kryo 470; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 730G 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 618 oraz bateria o pojemności 5260 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 30 W (przez port USB-C).

Recenzja Xiaomi Mi Note 10

Źródło: Mi Community