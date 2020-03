Nadchodzi Xiaomi Mi Note 10 Lite z penta aparatem 64 Mpix

Xiaomi dość nieoczekiwanie reaktywowało serię Mi Note i pod koniec 2019 roku wprowadziło na rynek (w tym również polski) Mi Note 10 i Mi Note 10 Pro. Okazuje się, że rodzina wkrótce może wzbogacić się o kolejnego członka, Xiaomi Mi Note 10 Lite. Podobnie jak jego drożsi bracia, także zaoferuje penta aparat na panelu tylnym, lecz o nieco słabszej konfiguracji.

Mi Note 10 i Mi Note 10 Pro są pierwszymi i wciąż jedynymi smartfonami w portfolio Xiaomi z pięcioma aparatami na panelu tylnym – nawet flagowe Mi 10 i Mi 10 Pro mają „tylko” cztery obiektywy na pleckach. Jako pierwsze zaoferowały również aparat o rozdzielczości 108 Mpix, który dziś możemy spotkać w coraz większej liczbie smart-telefonów. Nic nie zapowiadało tego, że rodzina wkrótce powiększy się o kolejnego członka, a tymczasem wszystko na to wskazuje.

Nadchodzi Xiaomi Mi Note 10 Lite

W bazie FCC (amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności) odnaleziono model o oznaczeniu M2002F4LG. Ma on wiele wspólnego z urządzeniem o nazwie kodowej M1910F4LG, pod którą ukrywa się Xiaomi Mi Note 10, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że zadebiutuje na rynku jako kolejny członek serii Mi Note 10, na dodatek z dopiskiem „Lite”, bowiem wskazuje na to specyfikacja jego aparatów.

Jak bowiem podaje FCC, model M2002F4LG wyposażono w obiektywy o rozdzielczościach – kolejno – 64 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Dla przypomnienia, Xiaomi Mi Note 10 oferuje zestaw 108 Mpix + 20 Mpix (117° FOV) + 12 Mpix (2x zoom optyczny) do zdjęć portretowych + 5 Mpix (5x zoom hybrydowy, 50x zoom cyfrowy) + 2 Mpix do fotografii makro. Dopisek „Lite” nie znajdzie się więc nazwie bez przyczyny. Co więcej, Xiaomi Mi 10 Lite pozbawiony zostanie laserowego autofokusu.

Pod innymi względami nadchodząca nowość będzie zaś bardzo podobna do swoich starszych braci. Smartfon także otrzyma ośmiordzeniowy (8x Kryo 470; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 730G 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 618 oraz baterię o pojemności 5260 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 30 W (przez port USB-C). FCC podaje też, że Xiaomi Mi Note 10 Lite ma wymiary 156×73 mm, więc jest minimalnie mniejszy od Mi Note 10 (Pro). Nie wiadomo jednak, czy producent zdecydował się zastosować obustronnie zakrzywiony, czy płaski ekran. Na obecną chwilę nie znamy pozostałej specyfikacji.

