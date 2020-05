Xiaomi Mi 10 Lite Zoom zadebiutuje w Europie jeszcze w tym miesiącu

Portfolio Xiaomi jest pełne bardzo podobnych do siebie smartfonów, co najlepiej widać po serii Redmi Note 9. Pod koniec kwietnia br. w Chinach zadebiutował Xiaomi Mi 10 Youth Edition, który pod większością względów przypomina Xiaomi Mi 10 Lite 5G, ale oferuje zdecydowanie ciekawszy aparat. Jak się okazuje, model ten zostanie wprowadzony do Europy jeszcze w tym miesiącu.

W momencie premiery Xiaomi Mi 10 Youth Edition wydawało się, że smartfon nigdy nie wyjdzie poza Chiny, ponieważ pod większością aspektów jest bardzo podobny do Xiaomi Mi 10 Lite 5G, który został zapowiedziany w Europie pod koniec marca 2020 roku. Dość szybko okazało się jednak, że będzie dostępny na rynku globalnym jako Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że pojawi się na Starym Kontynencie dosłownie na dniach.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom – premiera w Europie

Jak informuje @xiaomishka, smartfon zostanie wprowadzony na Stary Kontynent jeszcze w tym miesiącu, podobnie jak Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Na 12 maja 2020 roku Xiaomi Polska zapowiedziało polską premierę kolejnych członków serii Redmi Note 9 – być może przy okazji w naszym kraju zapowie i ten model, kto wie. Na razie mamy bowiem tylko pewność, że do Polski trafi wersja bez dopisku „Zoom”.

Na Xiaomi Mi 10 Lite Zoom zdecydowanie warto czekać, ponieważ jest to pierwszy smartfon tej marki, który wyposażono w aparat o budowie peryskopowej, oferujący nawet 50x zoom cyfrowy, a oprócz tego też 5x zoom optyczny i 10x zoom hybrydowy. Do tego, dzięki nieflagowej specyfikacji powinien być przystępniejszy cenowo – jego cena najprawdopodobniej nie przekroczy progu 400 euro, bowiem Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma kosztować w Europie 349 euro (podobnie jak Xiaomi Mi Note 10 Lite).

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom niewątpliwie będzie najbardziej kusić aparatem, ale smartfon oferuje znacznie więcej, m.in. wydajny, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G, port podczerwieni, wsparcie dla szybkiego ładowania przewodowego 22,5 W, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Z pełnym opisem tego smartfona możecie zapoznać się w artykule o premierze Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

