Xiaomi Mi 10 Lite 5G trafi do Polski! Będzie najtańszym smartfonem z modemem 5G

Xiaomi zrobiło wszystkim ogromną niespodziankę, prezentując kilka dni temu Mi 10 Lite 5G. Nie mieliśmy bowiem pojęcia, że taki model jest w przygotowaniu. Kolejną niespodzianką jest informacja, że smartfon trafi do sprzedaży również w Polsce. Co więcej, będzie najtańszym smart-telefonem z modemem 5G w naszym kraju.

Coraz więcej dostępnych w naszym kraju smartfonów obsługuje sieć piątej generacji, która na szerszą skalę będzie dostępna najwcześniej dopiero w drugiej połowie 2020 roku. Mimo to, Play i Orange już sprzedają ofertę przygotowaną z myślą o 5G. Jednocześnie na zakup urządzenia z modemem 5G mogą sobie pozwolić wyłącznie bardziej zamożni klienci, bowiem oferują go tylko flagowce. Wkrótce się to jednak zmieni.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G trafi do Polski

Co najmniej kilku producentów zapowiadało, że tańsze smartfony z modemami 5G pojawią się w sprzedaży już pod koniec 2020 roku (m.in. Huawei, Honor i Vivo). Xiaomi wyszło przed szereg, ponieważ wprowadzi do sprzedaży taki sprzęt dużo wcześniej, bo już w maju – w tym miesiącu Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma trafić do sklepów w Europie. A teraz okazuje się, że będzie dostępny również w Polsce.

Nasz serdeczny kolega z serwisu gsmManiaK zauważył bowiem, że model ten pojawił się już w cenniku sieci Orange. Smartfon ma być sprzedawany wraz z obecnie dostępnymi planami mobilnymi. W większości przypadków klienci zapłacą za niego ~1800 złotych, więc można przypuszczać, że w sklepach Mi 10 Lite 5G będzie dostępny za 1799 złotych, co uczyni go najtańszym smart-telefonem z modemem 5G na polskim rynku.

To prosty przepis na sukces, ponieważ 5G ma działać na klientów jak magnes, a dodatkowo przyciągnie ich przystępny cenowo smartfon, który obsłuży sieć piątej generacji. Nie mamy jednak pewności, że taka faktycznie będzie cena, ponieważ Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma kosztować w Europie 349 euro, co jest równowartością ~1600 złotych, i to przy obecnym, bardzo wysokim kursie euro. Niewykluczone, że sugerowana cena dla sklepów zostanie ustalona na niższym poziomie, tym bardziej, że flagowe Mi 10 i Mi 10 Pro są tańsze w Polsce niż w innych krajach na Starym Kontynencie.

Orange dodatkowo zdradziło, że Mi 10 Lite 5G będzie dostępny w konfiguracji z 6 GB (LPDDR4x) RAM i 64 GB pamięci flash (typu UFS 2.1). Więcej informacji na temat tego modelu znajdziecie w podlinkowanym poniżej artykule.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – specyfikacja

Źródło: Orange (PDF), Orange (PDF) dzięki gsmManiaK

