Kup abonament w Nju Mobile, to dostaniesz darmowy internet. Trzeba się spieszyć

Nju Mobile, sieć korzystająca z nadajników operatora Orange, powiadomiła o szybkiej promocji. Osoby, które zdecydują się na wykupienie abonamentu, otrzymają gratis aż 300 GB internetu na 3 miesiące. W jaki sposób je dostać?

Promocja Nju Mobile

Sieć Nju Mobile wystartowała z szybką promocją. Klienci, którzy zdecydują się na zakup abonamentu, otrzymają bez dodatkowych opłat pakiet internetu, zawierający aż 300 GB danych, na trzy miesiące. Z propozycji można skorzystać nawet w przypadku ofert obejmujących kilka numerów – każdy z nich dostanie własne, niewspółdzielone gigabajty.

Promocja już się rozpoczęła i potrwa do 12 sierpnia 2024 roku. Osoby zainteresowane okazją, powinny w tym czasie złożyć zamówienie na wybraną ofertę na abonament oraz ją aktywować. Do wyboru jest kilka różnych propozycji – solo, w parze i trio. Dodatkowe dane internetowe zostaną udostępnione automatycznie maksymalnie w ciągu 14 dni od daty aktywacji oferty.

Abonamenty Nju Mobile, w których można skorzystać z promocji

Abonament można wykupić w wersji solo, czyli na jeden numer telefonu, w trzech wariantach:

Za 29 złotych miesięcznie klient otrzyma: 60 GB na początek, do 180 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go;

Za 39 złotych miesięcznie klient otrzyma: 80 GB na początek, do 240 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go;

Za 49 złotych miesięcznie klient otrzyma: 100 GB na początek, do 300 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go.

(źródło: Nju Mobile)

Z kolei w wersji w parze dostępne są warianty:

Za 19 złotych miesięcznie za osobę (łącznie 38 złotych za dwa numery) klient otrzyma: 60 GB do podzielenia się, do 180 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go;

Za 24 złotych miesięcznie za osobę (łącznie 48 złotych za dwa numery) klient otrzyma: 80 GB do podzielenia się, do 240 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go;

Za 29 złotych miesięcznie za osobę (łącznie 58 złotych za dwa numery) klient otrzyma: 100 GB do podzielenia się, do 300 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go.

(źródło: Nju Mobile)

Trio dostępne jest w wariantach:

Za 19 złotych miesięcznie za osobę (łącznie 57 złotych za trzy numery) klient otrzyma: 70 GB do podzielenia się, do 210 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go;

Za 22 złotych miesięcznie za osobę (łącznie 67 złotych za trzy numery) klient otrzyma: 90 GB do podzielenia się, do 270 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go;

Za 26 złotych miesięcznie za osobę (łącznie 77 złotych za trzy numery) klient otrzyma: 110 GB do podzielenia się, do 330 GB za staż, rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, pakiet podstawowy telewizji mobilnej w Orange TV Go.

(źródło: Nju Mobile)

Światłowód od nju mobile także w domach jednorodzinnych

Nju Mobile oferuje też internet światłowodowy. Choć jest to jedna z najtańszych propozycji na rynku, lista lokalizacji jest dość mocno ograniczona. Do tej pory usługi świadczone były w dużych miastach oraz budynkach wielorodzinnych, a także w tych budynkach i mieszkaniach, gdzie nie został podłączony Orange Światłowód. Teraz do listy dodano także budynki jednorodzinne.