Najnowszy Android 14 trafi do prawie 3-letniego modelu Fairphone

Wydana 4 października 2023 roku wersja Androida na smartfony, oznaczona numerem 14, trafia na telefony mało znanej marki. Fairphone ogłosił, jakie funkcje trafią do użytkowników po aktualizacji.

Android 14 nawet w niemalże 3-letnim smartfonie

Fairphone to holenderski producent urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony oraz słuchawki, który choć nie jest szczególnie znany, od razu widać, że dba o swoich użytkowników. Telefony tej marki otrzymują wieloletnią gwarancję, a także możliwość bezproblemowej naprawy.

To jednak nie koniec – przedsiębiorstwo to regularnie aktualizuje starsze urządzenia i ogłosiło, że Android 14 już niebawem nadejdzie do tegorocznego modelu numer 5, a w połowie września ma także trafić do niemalże trzyletniego Fairphone 4. Jakie funkcje w praktyce otrzymają użytkownicy?

Odświeżony system w smartfonach holenderskiego producenta zyska nowy wygląd oraz interfejs. Posiadacze dwóch najnowszych modeli Fairphone’ów będą mogli korzystać z domyślnego trybu ciemnego oraz dostosowywać przyciski paska nawigacyjnego na ekranie głównym, takie jak Wstecz oraz Ostatnie.

Android 14 umożliwi też ustawienie niższego poziomu dźwięku niż było to dotychczas możliwe. Użytkownicy będą mogli skorzystać z ulepszonych zabezpieczeń PIN, złożonego z maksymalnie sześciu cyfr, a nie czterech, jak dotąd.

Co jeszcze zapowiada Fairphone?

Wśród zmian wspomnianych przez Fairphone, które mają nadejść do smartfonów wraz z systemem Android 14, znajdzie się też możliwość weryfikowania jakie dane są gromadzone przez używane aplikacje. Aktualizacja obejmie również powiadomienia typu Flash – ich zadaniem jest poinformowanie o nadejściu wiadomości za pomocą wskazówek świetlnych pokazywanych na ekranie lub lampy błyskowej aparatu, nawet jeśli smartfon został uprzednio ustawiony na tryb Cichy bądź Nie przeszkadzać.

Holenderski producent wspomniał także, iż użytkownicy będą mogli wygodniej skalować rozmiar fontów oraz nieco bardziej intuicyjnie – metodą szczypania – powiększać podgląd na ekranie.

Fairphone 4 i 5 nie będą już obsługiwały funkcji Always Show Time i Info, która według firmy konsumowała zbyt dużo energii. Po usunięciu tej opcji akumulator telefonu ma nie ulegać tak szybko degradacji i wytrzymywać dłużej, dzięki czemu będzie można ładować go rzadziej.