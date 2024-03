HONOR stawia na moc i piękno. Dwa nowe smartfony dołączają do rodziny

Za nami wielka prezentacja, podczas której HONOR pokazał swoje nowe gadżety ubieralne, laptopy i – przede wszystkim – parę nowych smartfonów. Chodzi o dwie specjalne edycje modelu Magic 6: jedną z dopiskiem Ultimate, drugą zaprojektowaną wraz z marką Porsche.

Najpotężniejszy HONOR Magic 6 Ultimate Edition

Na początku roku do sprzedaży trafił HONOR Magic 6, a także jego potężniejszy wariant z dopiskiem Pro. Jeśli nawet ten drugi nie spełniał oczekiwań najbardziej wymagających klientów, to być może uda się to temu nowemu modelowi.

HONOR Magic 6 Ultimate Edition ma bowiem specyfikację, w której trudno znaleźć słabą stronę. Jego sercem jest SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzystwa dotrzymuje 16 GB szybkiej pamięci RAM i (w zależności od wariantu) 512 GB lub nawet 1 TB pamięci wewnętrznej. Znalazło się też miejsce dla akumulatora o pojemności 5600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W lub bezprzewodowo z mocą 66 W. Całość waży 227 gramów i ma niespełna 9 mm grubości.

Na froncie nowy Magic 6 Ultimate Edition ma 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2800×1280 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Znajduje się tam również 50 Mpix aparat do selfie i kamera 3D. Główny moduł to zaś trzy obiektywy, w tym dwa 50 Mpix (szerokokątny i ultraszerokokątny). Producent chwali się innowacyjnym sensorem w formacie 1/1,3″, teleobiektywem 180 Mpix, szerokim zakresem dynamicznym (15 EV), optyczną stabilizacją obrazu i 1200-punktowym radarem laserowym, na którym bazuje system autofocusu.

fot. HONOR

Rynkowa premiera smartfona HONOR Magic 6 Ultimate Edition została zaplanowana na 22 marca. Jego ceny w Chinach rozpoczynają się zaś od 6999 juanów (równowartość ~3870 złotych) za wariant z 512 GB pamięci.

HONOR Magic 6 RSR powstał we współpracy z Porsche

Druga nowość, czyli HONOR Magic 6 RSR Porsche Design, wyróżnia się przede wszystkim estetyką. Za jego wygląd odpowiadają projektanci niemieckiego producenta samochodów. Inna jest przede wszystkim wyspa z aparatami, a całość ma przywodzić na myśl Taycana.

Pod względem specyfikacji zaś jest to praktycznie bliźniak modelu Magic 6 Ultimate Edition. Jedyna zauważalna różnica polega na tym, że RAM jest tu jeszcze więcej, a konkretnie 24 GB. Wyłączną opcją jest też ta z 1 TB pamięci na pliki. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne (szary opisywany jako Agate Gray oraz różowy – Frozen Berry Pink) i niezależnie od wyboru nabywcy będą musieli zapłacić 9999 juanów (równowartość ~5530 złotych).

fot. HONOR

Prezentacja tych nowych urządzeń zbiega się również z informacją o tym, że HONOR zdeklasował konkurencję w rankingu DxOMark. Jego Magic 6 Pro zdobył złoto w kategorii obu aparatów, ekranu, akumulatora i dźwięku. Biorąc pod uwagę, że Ultimate Edition (i RSR) ma być jeszcze lepszy, zapowiada się coś naprawdę dużego.