Microsoft uśmierca kolejną aplikację systemu Windows. Na co padło tym razem?

Microsoft oficjalnie potwierdził koniec wsparcia dla aplikacji Mapy. Narzędzie, które przez lata było częścią systemu, zostanie z niego definitywnie usunięte w połowie 2025 roku, ale – nie oszukujmy się – i tak mało kto z niego korzystał.

Kolejna aplikacja na cmentarzu Microsoftu

Windows Maps (Mapy) to aplikacja służąca do nawigacji i przeglądania map offline. Nigdy nie była przesadnie popularna, ale teraz zrobiło się o niej głośno, ponieważ znalazła się na liście funkcji oznaczonych przez Microsoft jako przestarzałe. Oczywiście to nie pierwszy raz, kiedy firma decyduje się na taki krok – np. pod koniec 2024 roku zdecydowano się „odpiąć wtyczkę” Painta 3D.

Firma zapowiedziała, że program Mapy zostanie usunięty z Microsoft Store do lipca 2025 roku. Co istotne, jeszcze przed tą datą planowana jest aktualizacja, która całkowicie uniemożliwi korzystanie z aplikacji – nawet, jeśli użytkownicy zdecydują się jej nie odinstalowywać. Po lipcu 2025 roku nie będzie już również możliwości ponownego pobrania Windows Maps z oficjalnego sklepu.

Koniec aplikacji nie jest zaskoczeniem dla uważnych obserwatorów działań Microsoftu. Już wcześniej wycofano z niej wsparcie dla map offline, a wraz z wprowadzeniem systemu Windows 11 w wersji 24H2, Windows Maps nie jest już preinstalowanym elementem systemu. Obecnie użytkownicy nadal mogą pobrać aplikację z Microsoft Store, ale wkrótce opcja ta zniknie na zawsze.

Mapy Microsoft (zrzut ekranu: Piotr Bukański)

Nie tylko Mapy znikają

Wycofanie Map z systemu Windows to część szerszego procesu porządkowania i upraszczania ekosystemu. W ostatnim czasie Microsoft zdecydował się również na wygaszenie kilku innych powiązanych funkcji. Dotyczy to między innymi UWP Map Control -narzędzia dla deweloperów aplikacji wykorzystujących mapy, a także Windows Maps Platform APIs, które umożliwiały integrację funkcji map w aplikacjach Windows.

Użytkownicy, którzy chcieliby jeszcze przed całkowitym usunięciem zainstalować Windows Maps, mogą to zrobić poprzez Microsoft Store, dopóki aplikacja jest jeszcze dostępna. Jednak, zgodnie z komunikatem firmy, nawet wcześniejsze pobranie programu nie uchroni go przed unieruchomieniem po planowanej aktualizacji w 2025 roku.

Decyzja o uśmierceniu Windows Maps wpisuje się w strategię Microsoftu polegającą na ograniczaniu liczby natywnych aplikacji systemu Windows oraz przenoszeniu większej liczby usług do sieci. Dla użytkowników oznacza to konieczność przestawienia się na webowe wersje narzędzi, takie jak Bing Maps, co w praktyce wiąże się z dostępem do bardziej aktualnych danych, ale także z wymogiem stałego połączenia z internetem.