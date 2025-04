Dwa smartfony w cenie jednego. Coś takiego to ewenement

Kiedy ktoś mówi mi „zwykły smartfon z dwoma wyświetlaczami”, przed oczami mam kilka modeli, w których otrzymaliśmy akcesoryjny ekranik, stanowiący bardziej bajer niż pełnowartościowy panel. Ulefone Armor 30 Pro podchodzi do tego tematu w zupełnie inny sposób.

Dwa ekrany, jeden smartfon

Pierwszym i idealnym przykładem typowego smartfona z dodatkowym ekranem, jaki przychodzi mi do głowy, jest Xiaomi Mi 11 Ultra. Tam drugi panel AMOLED znajdował się obok obiektywów i pozwalał na szybki podgląd godziny, stanu baterii czy służył jako lustro w trakcie robienia selfie tylnymi aparatami. Całość stanowiła zatem miły dodatek, ale nie zastępowała głównego panelu.

W przypadku Ulefone Armor 30 Pro jest zupełnie inaczej. To urządzenie z dwoma wyświetlaczami i każdy z nich stanowi „główny ekran”. Na froncie umiejscowiono panel LCD IPS o przekątnej 6,95 cala o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na pleckach zamontowano natomiast ekran o przekątnej 3,4 cala, rozdzielczości 960 x 412 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Ekrany działają na zasadzie lustra i wyświetlają dokładnie to samo na obu stronach.

Ulefone Armor 30 Pro (Źródło: Ulefone)

Specyfikacja Ulefone Armor 30 Pro

Pozostała część specyfikacji również nie przypomina typowego smartfona. To duże koło wewnątrz wyspy z aparatami to głośnik z przetwornikiem o średnicy 28 mm, grający maksymalnie z mocą 4 W i generujący hałas na poziomie 118 dB. Wewnątrz konstrukcji umieszczono dodatkowo diody LED reagujące różnymi kolorami np. na muzykę, ładowanie czy przychodzące połączenie.

Ulefone Armor 30 Pro (Źródło: Ulefone)

Co do aparatów, producent oddaje do dyspozycji użytkownika trzy jednostki – główną z matrycą OV50H 50 Mpix z przysłoną f/1.95 oraz elektryczną stabilizacją obrazu; ultraszerokokątną z sensorem JN1 50 Mpix z funkcją makro oraz kamerą nocną z matrycą OV64B 64 Mpix. Z przodu zamontowano natomiast aparat o rozdzielczości 32 Mpix.

Armor 30 Pro oferuje także duży akumulator o pojemności 12800 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 66 W. Całość pracuje pod kontrolą Android 14, a obudowa -spełniająca klasę wodoodporności IP68/IP69K oraz standard MIL-STD-810H – oferuje zarówno złącze słuchawkowe 3,5 mm jak i 6-pinowe gniazdo uSmart Connector 2.0.

A teraz czas na końcówkę i normalną część specyfikacji. W smartfonie zastosowano układ mobilny Dimensity 7300X, połączony z 16 GB RAM-u LPDDR5 i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Znalazło się również miejsce na łączność 5G, Wi-Fi 6E, NFC czy Bluetooth 5.4.

Ulefone Armor X32 – małe i wytrzymałe

Osoby, które nie szukają jednak szalonych smartfonów a potrzebują prostego, kompaktowego, ale wytrzymałego urządzenia, powinni zainteresować się inną serią producenta – modelami Armor X32 oraz Armor X32 Pro. Oba urządzenia są wyposażone w 5,56-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz akumulator 5500 mAh z opcją szybkiego ładowania 18 W.

Ulefone Armor X32 (Źródło: Ulefone)

Różni je natomiast cała reszta – wariant podstawowy otrzymał chipset Helio G91, 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wbudowanej oraz zestaw aparatów 48 Mpix główny i 20 Mpix kamera nocna. Opcja Pro to SoC Dimensity 6300, 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane i pakiet kamer 64 Mpix główny i 25 Mpix nocny.

Porównanie wszystkich trzech nowych smartfonów Ulefone wygląda następująco:

Armor X32 Armor X32 Pro Armor 30 Pro SoC Helio G91 Dimensity 6300 Dimensity 7300X RAM 6 GB 8 GB 16 GB Pamięć wbudowana 128 GB 256 GB 512 GB Ekran 5,56 cala, HD+, 90Hz 5,56 cala, HD+, 90Hz 6,95 cala, FullHD+, częstotliwość odświezania 120 Hz Aparat z tyłu #1 główny, 48 Mpix główny 64 Mpix główny, 50 Mpix Aparat z tyłu #2 nocny, 25 Mpix nocny, 25 Mpix nocny, 64 Mpix Aparat z tyłu #3 makro, 2 Mpix makro, 2 Mpix ultraszerokokątny, 50 Mpix Aparat z przodu 16 Mpix 16 Mpix 32 Mpix Akumulator 5500 mAh, szybkie ładowanie 18 W 5500 mAh, 18 W 12800 mAh, 66 W

Sprzedaż wystartuje 14 kwietnia m.in. na AliExpress czy Amazonie oraz oficjalnej stronie producenta. W tej chwili do Polski możemy zamówić jedynie Ulefone Armor 30 Pro w cenie 2294 złotych. Seria Armor X32 kosztuje natomiast 129,99 dolarów (~495 złotych) za wariant podstawowy oraz 179,99 dolarów (~685 złotych) za Armor X32 Pro – oczywiście po uwzględnieniu VAT i cła, smartfony będą o wiele droższe w zakupie.