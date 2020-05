Sony Xperia 5 II ujawnia swoją specyfikację. Będzie mniejsza od poprzedniczki

Wiele osób tęskni za smartfonami z serii Xperia Compact, lecz Sony nie ma zamiaru reaktywować tej linii. Ich duchową następczynią jest Xperia 5, która pomimo większych gabarytów ma idealnie wpasowywać się w ludzką dłoń. Japończycy (podobno) postarali się jednak, aby Xperia 5 II była jeszcze mniejsza, a jednocześnie zaoferowała wyświetlacz o podobnej przekątnej jak poprzedniczka.

Przeważająca większość użytkowników chce mieć smartfon z możliwie jak największym ekranem. Producenci wprowadzają więc na rynek smartfony, które spełnią ich oczekiwania, jednocześnie pomijając tych, co chcieliby mniejsze urządzenie. Grupa ta najwyraźniej jest jednak na tyle nieduża, że zwyczajnie się to nie opłaca.

Świadczy o tym m.in. wygaszenie serii Xperia Compact, aczkolwiek Sony przygotowało coś w zamian – Xperię 5, która ma idealnie mieścić się w ludzkiej dłoni. Kolejna generacja podobno ma być nieco mniejsza, a mimo to zaoferuje wyświetlacz o identycznej przekątnej.

Sony Xperia 5 II – specyfikacja

Osobom, które nie pamiętają, o jakiej przekątnej ekran ma Xperia 5 przypomnę, że jest to 6,1 cala. Ma on też proporcje 21:9 i rozdzielczość Full HD. Dokładnie takimi samymi parametrami ma charakteryzować się wyświetlacz w Sony Xperii 5 II. Smartfon podobno będzie jednak nieco mniejszy od swojej poprzedniczki – 157x68x7,9 mm (vs 158x68x8,2 mm). Różnica może minimalna, ale mimo wszystko jest.

Co więcej, pomimo zauważalnie zmniejszonej grubości (o 0,3 mm), nowy smartfon zostanie wyposażony w akumulator o pojemności aż 3800 mAh, podczas gdy Xperia 5 zasilana jest przez baterię 3140 mAh. Dodatkowy zapas energii przyda się jednak, ponieważ Sony Xperia 5 II zaoferuje bardzo wydajny, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snadpragon X55, a obsługa sieci piątej generacji jest dość prądożerna.

Następczyni Xperii 5 ma także dysponować 8 GB RAM (vs 6 GB w poprzedniczce) i poczwórnym aparatem głównym 3×12 Mpix + ToF (analogiczną konfigurację oferuje Sony Xperia 1 II). Nowa Xperia 5 II podobno będzie też wyglądała jak wyżej pozycjonowany, flagowy model z 2020 roku.

Sony Xperia 5 II – premiera

Na razie nie wiadomo, kiedy Sony zaprezentuje Xperię 5 II. Poprzedniczka zadebiutowała na targach IFA 2019 w Berlinie i na razie wydaje się prawdopodobne, że następczyni będzie miała swoją premierę w podobnym terminie. Oby tylko nie trafiła do sprzedaży z takim samym opóźnieniem, jak Xperia 1 II…

Źródło: @NodSikharulidze via gsmManiaK