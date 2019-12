Mając 20 tys. juanów, co byś wybrał: Samsunga W20 5G czy Xiaomi Mi MIX Alpha

Smartfony klasy premium z roku na rok są coraz droższe. Istnieje jednak segment, gdzie ceny są tak wysokie, że urządzenia są nieosiągalne dla większości klientów. Gdybyście mieli jednak w kieszeni 20 tysięcy juanów, co byście wybrali: Samsunga W20 5G czy Xiaomi Mi MIX Alpha?

Jeden i drugi smartfon to nietypowa konstrukcja, dlatego cena wyższa od tych, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, jest uzasadniona. Zarówno Samsung W20 5G, jak i Xiaomi Mi MIX Alpha kosztują w Chinach dokładnie 19999 juanów, co jest równowartością blisko 11 tysięcy złotych. Przy tym cena Samsunga Galaxy Fold (9000 złotych) czy iPhone’a 11 Pro Max 512 GB (7449 złotych) nie wydaje się aż tak wygórowana.

Zdaję sobie sprawę, że dla zdecydowanej większości osób wydanie takiej sumy na smartfon, nawet futurystyczny, jest czystym szaleństwem, ale Samsung W20 5G i Xiaomi Mi MIX Alpha trafią do sprzedaży (pierwszy z ww. jest już nawet dostępny w sklepach), więc na pewno znajdą się osoby, które je kupią. Gdybyście Wy mieli do dyspozycji 19999 juanów, którego byście wybrali?

Samsung W20 5G jest specjalną edycją Galaxy Fold 5G, przeznaczoną specjalnie na rynek chiński. Od swojego pierwowzoru różni się tylko zastosowanym procesorem (Qualcomm Snapdragon 855+ vs Snapdragon 855). Wysoka cena tego modelu wynika też z faktu, że wszystkie urządzenia z serii Samsung W są – delikatnie mówiąc – bardzo drogie, ponieważ to produkty ekskluzywne dla najbardziej majętnych klientów. Co ciekawe, producent przygotował również wersję Extreme Edition, która kosztuje – uwaga – 29999 juanów (równowartość ~16100 złotych) i obejmuje jeszcze pakiet VIP.

Xiaomi Mi MIX Alpha jest z kolei smartfonem, obok którego trudno przejść obojętnie – po prostu trzeba na niego zwrócić uwagę. Żaden inny inteligentny telefon na rynku nie ma bowiem wyświetlacza, który pokrywa niemal cały panel przedni i tylny, a do tego też prawą i lewą krawędź. Taka konstrukcja co prawda sprawia, że będzie on wyjątkowo podatny na uszkodzenia mechaniczne i do tego drogi w naprawie, ale w końcu nie jest to sprzęt dla mas, a dla fanów innowacyjnych rozwiązań.

Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się sprzedaż Xiaomi Mi MIX Alpha, ale smartfon ma być dostępny w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Mimo to, producent już podał jego sugerowaną cenę – ją również ustalono na 19999 juanów.

Gdybyście mieli więc do dyspozycji taką kwotę, który smartfon byście wybrali? Ekskluzywnego Samsunga W20 5G czy futurystycznego Xiaomi Mi MIX Alpha? Tak, wiem, większość z Was zapewne przeznaczyłaby te pieniądze na coś innego, ale zadaję konkretne pytanie, ponieważ jestem ciekawy, który projekt bardziej do Was przemawia ;) Do mnie zdecydowanie propozycja od Xiaomi.

Polecamy również: oficjalny unboxing Xiaomi Mi MIX Alpha

Źródło: GizmoChina