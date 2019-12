Samsung przygotowuje pancerny smartfon Galaxy Xcover Pro

Z niecierpliwością wyczekujemy oficjalnej premiery Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite, bowiem podobno odbędzie się ona jeszcze w tym miesiącu, lecz okazuje się, że w przygotowaniu jest również smartfon z innej kategorii. Galaxy Xcover Pro będzie kolejnym pancerniakiem w ofercie południowokoreańskiej marki.

Mimo że Koreańczycy skupiają się przede wszystkim na urządzeniach dla użytkowników o raczej „klasycznych” potrzebach i upodobaniach, nie zapominają o osobach, które mają nieco inne wymagania, przede wszystkim odnośnie wytrzymałości na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Tradycyjne smartfony, nawet jeśli mają pyło- i wodoszczelne obudowy, raczej nie sprawdzą się na budowie czy w podobnych warunkach.

Samsung Galaxy Xcover Pro – specyfikacja

Specjalnie dla takich użytkowników Koreańczycy lata temu powołali do życia serię Galaxy Xcover. W zdecydowanej większości składają się na nią smartfony – ostatnimi nowościami z tej linii są Galaxy Xcover 4S i Galaxy XCover FieldPro. Miały one swoją premierę w – odpowiednio – czerwcu i październiku 2019 roku. Ten ostatni jest jednak skierowany przede wszystkim do klientów korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych. W niedalekiej przyszłości do rodziny dołączy kolejny model, tym razem Galaxy Xcover Pro.

Galaxy Xcover Pro przechodzi proces certyfikacji w różnych instytucjach, dzięki czemu poznaliśmy pierwsze szczegóły na jego temat. Wiemy już, że nosi on oznaczenie kodowe SM-G715F i ma wyświetlacz o przekątnej aż 6,3 cali. Będzie to więc smartfon z największym ekranem w historii serii Galaxy Xcover. Urządzenie ma mieć wymiary 160×77 mm. Dla porównania, Galaxy Xcover 4S mierzy 145,9×73,1 mm, a Galaxy XCover FieldPro 158,5×80,7 mm.

Wiadomo też już, że Samsung Galaxy Xcover Pro po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2 i obsłuży technologię szybkiego ładowania o mocy 15 W. Geekbench ujawnił z kolei, że smartfon zostanie wyposażony w 4 GB RAM i ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A73 2,3 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,7 GHz; 10 nm FinFET) procesor Exynos 9611 z układem graficznym ARM Mali-G72 MP3.

Na razie nie wiemy, kiedy Samsung zaprezentuje Galaxy Xcover Pro, ale najprawdopodobniej zrobi to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy smartfon trafi również do Polski, ale szanse są, ponieważ Galaxy Xcover 4S jest dostępny w naszym kraju.

