Smartfon Samsung Galaxy F14 jest kierowany do ściśle określonej grupy klientów

Patrząc na to, co oferuje nowy smartfon Samsung Galaxy F14 4G, widać wyraźnie, do kogo kieruje go producent. Klienci powinni być jednak nim zainteresowani z uwagi na jego cenę.

Smartfon Samsung Galaxy F14 4G jest kierowany do ściśle określonej grupy klientów

Zacznijmy od najsłabszego ogniwa i miejmy to za sobą. Tym, czym smartfon Samsung Galaxy F14 5G zawodzi, jest tylko 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. To ilość, jaka nie będzie przeszkadzała tylko mało zaawansowanym użytkownikom. Ale do właśnie takich jest kierowany ten model – raczej nie będą narzekać.

Podobnie jak na to, że akumulator o pojemności 5000 mAh można ładować przewodowo maksymalnie z mocą tylko 25 W. Tutaj może jednak odezwać się wiele osób, które uważają, że tyle wystarczy, bo szybkie ładowanie szybciej degraduje akumulator – nie można uznać tego obiektywnie za wadę. Zawodem może być zaś brak ładowarki w zestawie.

źródło: producent

Pozostała specyfikacja techniczna jest już bez zastrzeżeń, wciąż mając w pamięci, że jest to model z niskiej półki. Koreańczycy wyposażyli go w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680 (bez modemu 5G), aparaty 50 Mpix na tyle i 13 Mpix na przodzie oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Ważną informacją jest też to, że smartfon Samsung Galaxy F14 4G oferuje jeszcze slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD) i jeszcze najnowszy system operacyjny Android 14 z nakładką One UI 6.1. Urządzenie ma wymiary 168x78x9 mm i waży 194 gramów (jest zatem dość ciężkie, co jednak w przypadku budżetowców nie jest rzadkością).

Smartfon Samsung Galaxy F14 4G – cena jest niska

Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Moonlight Silver oraz Peppermint Green i tylko jednej konfiguracji – z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jej cenę ustalono w Indiach na 8999 rupii, co jest równowartością około 420 złotych.

Co jednak ciekawe, smartfon Samsung Galaxy F14 4G ma być sprzedawany wyłącznie w wybranych sklepach, a na dodatek płatność za niego będzie można rozłożyć na przystępne raty bez dodatkowych kosztów. Wskazuje to, że producent kieruje ten model do mniej zamożnych klientów, którzy na dodatek nie kupują przez internet.