Gdyby nie logo, powiedziałbym, że nowy Samsung Galaxy A22 to Huawei P40 Lite

Gdyby nie brak usług mobilnych Google, Huawei P40 Lite mógłby sprzedać się jeszcze lepiej niż Huawei P8 Lite (który w samej Polsce rozszedł się w ponad 1,5 mln egzemplarzy), choć wtedy prawdopodobnie nie kosztowałby na start zaledwie 999 złotych. Nieoczekiwanie okazuje się, że nadchodzący Samsung Galaxy A22 będzie do niego wręcz bliźniaczo podobny. Naprawdę można pomylić oba smartfony!

Nowy smartfon Samsung Galaxy A22 wygląda jak Huawei P40 Lite

Gdy spojrzeć na panel tylny, Samsung Galaxy A22 wygląda kropka w kropkę jak Huawei P40 Lite. W obu smartfonach w lewym górnym rogu panelu tylnego została bowiem umieszczona kwadratowa wyspa z czterema aparatami, pod którą znalazła się dioda doświetlająca. Inne jest jedynie logo na dole plecków i wykończenie, bo smartfon Samsunga będzie dostępny w wersji śnieżnobiałej i czarnej oraz pastelowej fioletowej i zielonej.

W przeciwieństwie do Huawei P40 Lite, smartfon Samsunga otrzyma wyświetlacz typu Infinity-U. Jak podaje serwis 91mobiles, w tym modelu producent zastosuje ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości HD+ ze standardowym odświeżaniem obrazu na poziomie 60 Hz. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się procesor MediaTek Helio G80 oraz 13 Mpix aparat na przodzie i zestaw 48 Mpix + 5 Mpix (z obiektywem ultraszerokokokątnym) + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (do pomiaru głębi ostrości) na tyle.

Samsung Galaxy A22 4G ma mieć 8,5 mm grubości i ważyć 185 gramów, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 15 W. Spodziewamy się, ze smartfon będzie dostępny w kilku różnych konfiguracjach pamięciowych. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, jakie dokładnie przygotuje Samsung.

Jednocześnie producent z Korei Południowej wprowadzi na rynek model Galaxy A22 5G z procesorem MediaTek Dimensity 700 oraz 6,4-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości Full HD+. Smartfon zaoferuje też potrójny aparat 48 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh z 15 W ładowaniem. Całość ma mieć grubość 9 mm i ważyć 205 gramów.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy Samsung Galaxy A22 4G i Samsung Galaxy A22 5G zadebiutują na rynku, ale można się spodziewać, że zrobią to już wkrótce.