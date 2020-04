Znamy kompletną specyfikację oraz ceny OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro. Może być naprawdę drogo

OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro zadebiutują już w najbliższy wtorek, 14 kwietnia 2020 roku, czyli zaraz po świętach. To więc ostatni moment, aby jeszcze przed oficjalną premierą do sieci wyciekła kompletna specyfikacja nadchodzących high-endów oraz ich (prawdopodobne) ceny. Parametry będą z najwyższej półki, podobnie jak i ceny. Najbardziej wymagający klienci powinni przyszykować się na spory wydatek.

OnePlus 8 – specyfikacja

Smartfon zostanie wyposażony w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,55-cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. Ekran zaoferuje też odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz, obsługę technologii HDR10+ i funkcję Always On Display. W jego górnym rogu znajdzie się okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo, zaś w dolnej części ekranowy czytnik linii papilarnych.

Sercem OnePlus 8 będzie ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55. Do tego smartfon zaoferuje od 8 GB do 12 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.0 bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Na przodzie OnePlus 8 znajdzie się pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z sensorem Sony IMX471, przysłoną f/2.0, Fixed Focus i EIS, natomiast na tyle potrójny 48 Mpix (Sony IMX586) z f/1.75, OIS i EIS + 16 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 116° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Moduł na panelu tylnym będzie mógł też nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz zapisywać pliki w formacie RAW.

Na pokładzie OnePlus 8 znajdą się również Bluetooth 5.1, WiFi 6, moduł NFC, głośniki stereo ze wsparciem ze strony technologii Dolby Atmos, żyroskop i Dual SIM (2x nano SIM).

OnePlus 8 ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Oxygen OS, który zaoferuje m.in. ulepszony Dark Mode 2.0, kompatybilny z większą liczbą aplikacji. Smartfon zasili natomiast akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T 5 V/6 A (30 W) przez port USB-C (USB 3.1 Gen 1).

OnePlus 8 ma mieć wymiary 160,2×72,9×8 mm i ważyć 180 gramów. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Interstellar Glow, Onyx Black i Glacial Green (tylko ta ostatnia ma mieć matowe wykończenie).

OnePlus 8 Pro – specyfikacja

Ten model zostanie zaś wyposażony w obustronnie zakrzywiony ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,78 cala, proporcjach 19,8:9 i rozdzielczości WQHD+ 3168×1440 pikseli, który będzie mógł odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Tutaj także nie zabraknie obsługi HDR10+ i ekranowego czytnika linii papilarnych. Wyświetlacz w OnePlus 8 Pro mają dodatkowo wspierać algorytmy wykorzystujące technologię MEMC i funkcja HDR Boost.

Smartfon zaoferuje ten sam procesor oraz ilość RAM i pamięci wbudowanej, co OnePlus 8, lecz w tym modelu producent ma zastosować szybsze kości LPDDR5. Na przodzie urządzenia również znajdzie się 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo, ale już z przysłoną f/2.4 (pozostałe parametry identyczne jak w modelu podstawowym).

Na tyle OnePlus 8 Pro umieszczony zostanie natomiast poczwórny aparat 48 Mpix (Sony IMX689) z przysłoną f/1.78, OIS i EIS + 48 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120° (wykorzystywany też do zdjęć makro) + 8 Mpix (f/2.4) tzw. teleobiektyw z OIS, 3x zoomem optycznym i 30x zoomem cyfrowym + 5 Mpix (f/2.4) filtr koloru.

Aparat główny w tym modelu zaoferuje dodatkowo funkcje audio zoom i 3D audio zoom przy nagrywaniu wideo. Jego pracę wesprą też PDAF, autofokus bazujący na kontraście i laserowy autofokus. Nie będzie natomiast możliwości rejestrowania filmów w rozdzielczości 8K.

OnePlus 8 Pro zasili akumulator o pojemności 4510 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T przez port USB-C (USB 3.1 Gen 1) i bezprzewodowego 30 W. Smartfon ma mieć wymiary 165,3×74,4×8,5 mm i ważyć 199 gramów. Jego obudowa będzie pyło- i wodoszczelna (IP68). Klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne: Ultramarine Blue, Onyx Black i Glacial Green (pierwsza i trzecia mają mieć matowe wykończenie).

Na pokładzie OnePlus 8 Pro również znajdą się Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, głośniki stereo ze wsparciem ze strony technologii Dolby Atmos, żyroskop i Dual SIM (2x nano SIM). Dodatkowo model ten, w przeciwieństwie do OnePlus 8, zaoferuje też sensor wykrywający migotanie (ma się on przydać podczas nagrywania wideo) i sensor RGB na przodzie.

OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro – ceny w Europie

OnePlus 8 (8 GB/128 GB) – 719/729 euro,

OnePlus 8 (12 GB/256 GB) – 819/829 euro,

OnePlus 8 Pro (8 GB/128 GB) – 919/929 euro,

OnePlus 8 Pro (12 GB/256 GB) – 1009/1190 euro.

Podane powyżej ceny, które przekazuje serwis WinFuture, pochodzą ze słowackiego sklepu internetowego Alza. Na obecną chwilę nie można mieć jednak pewności, że takie będą w rzeczywistości, aczkolwiek można się tego spodziewać, biorąc pod uwagę specyfikację OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro.

Źródło: WinFuture, WinFuture

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!