Nie środa, a wtorek. Premiera OnePlusa 8 już 14 kwietnia

Nowi przedstawiciele flagowej serii smartfonów OnePlusa (tak jakby firma miała jakąś inną) zostaną zaprezentowani już we wtorek 14 kwietnia. Oprócz tego możliwe, że zobaczymy OnePlusa 8 Lite ze średniej półki (czyli jednak może będzie jakaś inna seria).

OnePlus 8 – premiera 14 kwietnia

Do tej pory musieliśmy polegać na przeciekach, jeśli chodzi o datę premiery OnePlusa 8. I były one umiarkowanie dokładne, ponieważ kazały zaznaczyć w kalendarzach datę 15 kwietnia. Sam producent prostuję tę informację i przekazuje oficjalny komunikat: OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro zostaną zaprezentowane 14 kwietnia.

Jak na flagowce przystało, spodziewamy się, że nowe modele smartfonów OnePlusa dostarczą kilka nowości i upewnią nas w przekonaniu, że w swojej cenie są godną rozważenia propozycją. Zwłaszcza, że producent obiecuje „zaprojektowany na nowo wyświetlacz 120 Hz” czy „najlepsze opcje fotograficzne w historii serii”. Jak to z obietnicami jest, wszyscy dobrze wiemy, choć jeśli chodzi o podejście do użytkowników, OnePlus nieraz dał pod tym względem wzór innym producentom smartfonów. Liczymy na to, że i tym razem będzie solidnie.

Jeśli jesteście ciekawi, co już wiemy o OnePlusie 8 i OnePlusie 8 Pro, zajrzyjcie do poniższego wpisu Grzegorza. Zebrał tam aktualnie znaną specyfikację tych dwóch modeli.

Prezentacja OnePlusa będzie prowadzona online. Rozpocznie się o godzinie 17:00 polskiego czasu. Możecie skorzystać z poniższego linku do transmisji YouTube.

OnePlus Z (8 Lite) – powrót firmy na średnią półkę?

Niedawno pojawiły się plotki, jakoby OnePlus zamierzał ponownie uderzyć z propozycją średniopółkowca. Różnie go nazywają: pojawia się pod oznaczeniami OnePlus 8 Lite albo OnePlus Z. Możliwe, że producent zrobi dla niego miejsce podczas przyszłomiesięcznej prezentacji flagowców, ale na razie zbyt wiele na to nie wskazuje. Tak czy siak, wiemy już o nim co nieco.

źródło: OnePlus

