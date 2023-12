Nowy Infinix z zakrzywionym ekranem 144 Hz już w Polsce. Cena jest świetna

Infinix wprowadził na polski rynek swój najbardziej zaawansowany smartfon. Model ZERO 30 5G pojawił się w sklepach w obniżonej cenie. To taki prezent na start, bo telefon wkrótce będzie droższy.

Coś dla fanów ciekawego wzornictwa

Infinix chwali się najnowszym smartfonem ZERO 30 5G, którego poznaliśmy na początku września bieżącego roku. Po kilku miesiącach przerwy od chińskiej premiery, urządzenie dotarło do Europy, w tym do Polski.

Producent podkreśla, że flagowa rodzina urządzeń ZERO, choć nie jest obecna w naszym kraju zbyt długo, już zdążyła pomóc w sprzedaniu w naszym kraju znacznej liczby smartfonów. W samym 2023 roku Infinix znalazł nabywców na ponad 100 tysięcy telefonów.

Wracając do bohatera wpisu, mówimy o sprzęcie wyposażonym w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, pracujący w częstotliwości 144 Hz i szczytowej jasności 950 nitów. W ekran wbudowany został czytnik linii papilarnych.

Za osiągi odpowiedzialny jest procesor MediaTek Dimensity 8020, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Część zasobów można przenieść z pamięci wbudowanej do formy wirtualnego RAM-u, dodając 9 GB.

Infinix ZERO 30 5G (fot. Infinix)

Zdjęcia wykonamy aparatem głównym 108 Mpx ze szklanym obiektywem 120°, czujnikiem 1/1,67″ i potrójnym bezstratnym zoomem. Ciekawostką są nieprzeciętne (jak na tę półkę cenową) możliwości przedniej kamery 50 Mpix. Za jej pomocą nagramy wideo 4K (w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli) przy płynności 60 klatek na sekundę. Funkcja Engage Movie Filter umożliwia nagrywanie w kinowych proporcjach 2,35:1 oraz innych filmowych formatach, a tryb Dual View pozwala rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego obiektywu.

Infinix ZERO 30 5G (fot. Infinix)

Specyfikację dopełnia modem 5G, bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W (niestety – bezprzewodowego ładowania brak), Bluetooth z NFC i oprogramowanie w postaci Androida 13.

Front urządzenia chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass. Zielona wersja kolorystyczna ma plecki wykonane ze sztucznej skóry, a opcje złota i fioletowa otrzymały wzmocnienie tylnego panelu tym samym rodzajem szkła, co przód bryły.

Infinix ZERO 30 5G taniej na start

Premierowa oferta nowego „ZERO” w Polsce jest naprawdę korzystna. W zestawie sprzedażowym znajdziemy:

smartfon,

przezroczyste etui,

ładowarkę z kablem (co nie zawsze jest oczywiste),

słuchawki.

I teraz przechodzimy do ceny. Sugerowana, która będzie obowiązywać normalnie w sklepach, wynosi 1999 złotych. Jednak w trwającej obecnie promocji na start można go kupić już za 1799 złotych. Za taki zestaw to całkiem niezły deal!

Infinix ZERO 30 5G zakupimy w autoryzowanym sklepie Infinix oraz w największych sieciach sklepów z elektroniką w Polsce.