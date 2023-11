Meizu 21 będzie ciekawym, flagowym smartfonem

Mimo że Meizu nie powiodło się na polskim rynku, firma nie rezygnuje z produkcji smartfonów, choć obecnie wprowadza ich do sprzedaży dość mało. Chińczycy zapowiedzieli premierę nowego modelu i wiemy już, czego się spodziewać.

Smartfon Meizu 21 zaoferuje atrakcyjną specyfikację techniczną

Producent oficjalnie zapowiedział nieodległą premierę swojego nowego high-enda i jak każda chińska marka, sukcesywnie podgrzewa atmosferę przed oficjalną prezentacją. Wszystko wskazuje na to, że jednym z największych atutów Meizu 21 ma być jego wyświetlacz, a dokładniej bardzo smukłe i na dodatek symetryczne ramki dookoła wyświetlacza. Chińczycy oficjalnie ogłosili, że wszystkie będą miały taką samą szerokość – zaledwie 1,74 mm.

Meizu 21 (źródło: Meizu)

I chociaż nie jest to rekordowa wartość, bo boczne ramki w Xiaomi 14 mają szerokość 1,61 mm, a dolna 1,71 mm, zatem w obu przypadkach to mniej niż w Meizu 21, to jednocześnie Meizu zdecydowało się na całkowitą symetrię, co nie jest branżowym standardem (aczkolwiek w Xiaomi 14 różnica także jest właściwie niezauważalna gołym okiem, lecz mimo wszystko jest).

Chińczycy potwierdzili też, że wyświetlacz w Meizu 21 będzie matrycą OLED produkcji Samsunga o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją ściemniania PWM o wysokiej częstotliwości 1920 Hz. Oprócz tego zapowiedzieli również, że smartfon otrzyma akumulator o pojemności 4800 mAh oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Chociaż Meizu zdradziło sporo informacji na temat Meizu 21, to więcej przekazał (już nieoficjalnie) jeden z użytkowników serwisu X (dawn. Twitter) – fenibook. Według niego wyświetlacz w smartfonie zaoferuje również funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność szczytową na poziomie 1800 Hz. Akumulator z kolei użytkownicy naładują przewodowo z mocą 80 W.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że na tyle smartfona znajdą się dwa aparaty: główny z matrycą 200 Mpix, siedmioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu oraz 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 122°. Do tego jego specyfikacja obejmie jeszcze m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych i głośniki stereo. Spodziewane wymiary Meizu 21 to 156,7×75,3×7,9 mm, a waga – 198 gramów.

Meizu 21 Specs,

Kiedy premiera smartfona Meizu 21?

Meizu oficjalnie zapowiedziało, że zaprezentuje swojego najnowszego flagowca w Chinach już 30 listopada 2023 roku o godzinie 7:30 czasu polskiego.