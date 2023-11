Circle K sięga po stacje szybkiego ładowania aut elektrycznych

Kluczem do sukcesu i wzrostu popularności aut elektrycznych jest poprawa dostępu do opcji szybkiego ładowania takich pojazdów. Circle K właśnie wykonał drobny, choć ważny krok w tym kierunku.

Piąta do kolekcji

Dotychczas Circle K na terenie swoich stacji paliw oferował ładowanie aut elektrycznych w czterech miejscach. Były to punkty:

MOP Woźniki, operator GreenWay, typ DC o mocy 200 kW z dwoma gniazdami CCS,

ul. Jana Pawła II 120 w Nowym Targu, operator Elocity, typ DC o mocy 102 kW z jednym gniazdem Type 2,

ul. Ojcowska 23 w Czajowicach, operator Elocity, typ AC o mocy 44 kW z jednym gniadzem Type 2,

ul. Wrocławska 25 w Korzeńsku, operator EV+, typ AC o mocy 44 kW z jednym gniazdem Type 2,

Teraz, do wymienionych wyżej ładowarek dołącza kolejna, na ulicy Połczyńskiej 30 w Warszawie. Punkt położony jest niedaleko węzłów Opacz i Konotopa, będących częścią trasy S2, ale nie to jest w nim najciekawsze.

Źródło: Circle K

150 kW z Circle K

Jest to pierwsza stacja ładowania, której operatorem jest Circle K i pierwszy punkt Hyper Charger. Ładowarka DC oferuje łączną moc na poziomie 300 kW, co – w połączeniu z dwoma gniazdami CCS – umożliwia ładowanie dwóch aut elektrycznych prądem do 150 kW.

Sam proces ładowania jest identyczny jak na innych stacjach sieci. Należy zeskanować kod QR widoczny na ładowarce lub wejść na stronę internetową. Po zapoznaniu się z instrukcją wystarczy podpiąć kabel ładowania, nacisnąć „start” i gotowe. Co się tyczy płatności, trzeba podać dane karty, aby zarezerwować kwotę w wysokości 120 złotych lub jej wielokrotności, jeżeli mamy do czynienia z dużą pojemnością w ogniwach do naładowania. Jak tylko ładowanie się zakończy, kwota rezerwacji jest rozliczana automatycznie.

Choć Circle K i stacje ładowania aut elektrycznych w Polsce to temat raczkujący (w całej Europie sieć ma ok. 1000 punktów), to pierwsza ładowarka Hyper Charger może oznaczać, że rozwój tej gałęzi mocno przyspieszy w najbliższych latach.