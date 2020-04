Tak będzie wyglądać flagowy Meizu 17. Trochę przypomina smartfony LG

W ostatnim czasie Meizu znacząco ograniczyło liczbę wydawanych smartfonów. Na tyle, że niektórzy mogli nawet zapomnieć o istnieniu tej marki, choć jej smart-telefony wciąż można kupić w polskich sklepach. Firma nie zwija jednak manatków. Wręcz przeciwnie – przygotowuje do premiery nowego flagowca i jeszcze przed jego premierą ujawniła, jak będzie wyglądał.

Naprawdę trudno nadążyć za Meizu. Działalność marki jest niczym sinusoida – są okresy, kiedy wprowadza na rynek bardzo ciekawe i konkurencyjne smartfony, ale zdarzały się też takie, kiedy jej propozycje można było całkowicie pominąć przy wyborze nowego smart-telefonu. Teraz natomiast o firmie jest wyjątkowo cicho. Niewykluczone, że jest to pokłosie ostatnich zmian, które polegały m.in. na znaczącej redukcji zatrudnienia i sieci sklepów stacjonarnych. Być może Chińczycy dopiero się zbierają, aby uderzyć na nowo.

Tak będzie wyglądać Meizu 17

Nie siedzą jednak z założonymi rękami, bowiem przygotowują do premiery nowego flagowca. Jeszcze przed jego oficjalną prezentacją, którą zaplanowano na 8 maja 2020 roku, producent ujawnił, jak będzie wyglądać Meizu 17.

Na pierwszy rzut oka jest to typowy dla smartfonów tej marki design. Ramki dookoła wyświetlacza są bardzo wąskie, lecz tym razem na górnej nie zmieścił się aparat do selfie i rozmów wideo – zamiast tego, umieszczono go w okrągłym otworze w prawym górnym rogu ekranu. Będzie to więc pierwszy smart-telefon Meizu z takim rozwiązaniem. Trochę szkoda, że zrezygnowano ze swego rodzaju tradycji, bowiem wielu klientów z pewnością właśnie dlatego kupowało flagowce tego producenta, że nie miały one tzw. notcha.

Sporym zaskoczeniem jest także wygląd panelu tylnego, ponieważ aparat umieszczono na owalnej wyspie dość sporych rozmiarów, co nasuwa skojarzenia ze smartfonami LG. Jednocześnie producent po raz kolejny zastosował LED-owy pierścień doświetlający, który widzieliśmy w już kilku jego smart-telefonach.

Według udostępnionych przez Meizu informacji, Meizu 17 zaoferuje ekranowy czytnik linii papilarnych, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z grafiką Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55 oraz kości RAM typu LPDDR5 i pamięć flash UFS 3.0. Niewykluczone, że na rynku pojawi się też nieco lepsza wersja z dopiskiem „Pro” w nazwie.

