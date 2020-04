Tyle będzie kosztować LG V60 ThinQ 5G w Polsce. Trochę za dużo i zarazem nie

LG V60 ThinQ 5G zadebiutował pod koniec lutego 2020 roku i od tamtej pory słuch o nim zaginął. Mimo że producent od razu zapowiedział, że smartfon będzie dostępny także w Polsce, to nadal nie wiadomo, kiedy oficjalnie ruszy jego sprzedaż w naszym kraju. Powinno to jednak nastąpić już wkrótce, bowiem poznaliśmy już jego cenę.

LG nie ma w zwyczaju od razu podawać cen swoich nowych smartfonów, szczególnie flagowych. Najczęściej trzeba po prostu czekać, aż pojawią się one w sprzedaży lub lokalny oddział oficjalnie wprowadzi jakiś model na dany rynek.

Jakiś czas temu LG V60 ThinQ 5G zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, jednak jego ceny są różne u poszczególnych operatorów – jeden sprzedaje go za 799,99 dolarów, drugi za aż 949,99 dolarów, a inni dwaj za 899,99 dolarów. Nie wiadomo jednak, jaka jest sugerowana cena, ponieważ LG nie dystrybuuje go w sklepach z elektroniką, a jedynie przez amerykańskie telekomy.

LG V60 ThinQ 5G – cena w Polsce

Jak widać, z obowiązujących w Stanach Zjednoczonych cen nie można jednoznacznie wywnioskować, jaka jest regularna cena najnowszego flagowca LG i oszacować, ile trzeba będzie za niego zapłacić w Polsce. Z pomocą przyszedł jednak Play, który umieścił ten model w swoich zaktualizowanych cennikach. Z udostępnionych przez operatora informacji wynika, że smartfon ma kosztować w naszym kraju 4299 złotych.

To dość „standardowa” i spodziewana cena w przypadku high-enda, lecz jednocześnie zdaje się być trochę za wysoka, jeśli spojrzeć przez pryzmat tego, co oferuje LG V60 ThinQ 5G. Bo chociaż pod większością względów jest to flagowiec, jakiego można oczekiwać w 2020 roku, to jego najsłabszym elementem wydaje się aparat na panelu tylnym. Co prawda wygląda on na poczwórny, lecz w rzeczywistości oferuje jedynie szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 64 Mpix i ultra szerokokątny z sensorem 13 Mpix o kącie widzenia 117° – pozostałe dwa „oczka” to nadajnik i odbiornik modułu Z Camera.

Brak tzw. teleobiektywu wynagradzają jednak duży nacisk na kwestie związane z dźwiękiem i dodawany w zestawie LG Dual Screen, czyli drugi ekran. Jeśli patrzeć z tej strony, cena na poziomie 4299 złotych wydaje się uzasadniona. Mimo wszystko, jeśli komuś będzie zależało na rozbudowanych możliwościach fotograficznych, raczej nie spojrzy na LG V60 ThinQ 5G.

Skoro Play już umieścił w swoich cennikach ten smartfon, prawdopodobnie polski oddział LG wkrótce oficjalnie go wprowadzi do Polski. Nie ma wątpliwości, że chętni na niego się znajdą, ponieważ LG Dual Screen ma sporo zalet i już zdążył sobie zaskarbić uznanie wielu osób. Gdyby jednak Koreańczycy pokusili się o dodanie tzw. teleobiektywu, wówczas LG V60 ThinQ 5G miałby znacznie większe szanse w starciu z flagowcami konkurencji, a tak to jest propozycją dla raczej ograniczonego ilościowo grona użytkowników.

LG V60 ThinQ 5G – specyfikacja

