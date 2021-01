LG jest szalonym naukowcem w świecie smartfonów. Pokazuje, jak działa telefon z rozwijanym ekranem

LG Mobile wciąż zaskakuje. Po nietuzinkowym LG Wing, przygotowuje się do zaprezentowania smartfona w ekranem, który będzie się rozwijał. Dziś zobaczyliśmy jego krótką zapowiedź.

LG Mobile realizuje swoje marzenia

Na potrzeby seriali i filmów science-fiction powstawały przeróżne fantastyczne gadżety, ale wiele z nich nie miałoby racji bytu w naszej rzeczywistości. LG Mobile ma odwagę tworzyć tego typu urządzenia – może nie szalenie praktyczne, ale na pewno efektowne.

LG Wing

Przykładem takiego podejścia jest smartfon LG Wing. Nie ma żadnych szans na to, by inni producenci opracowali choćby zbliżony konstrukcją telefon – to dlatego, że sprzedaż smartfonów o klasycznej budowie jest zdecydowanie bezpieczniejsza.

Zapewne nie wszystkie urządzenia, które są częścią eksperymentów „Explorer Project” od LG, trafią do sprzedaży. Zresztą, liczba chętnych na udziwnione smartfony nie jest zbyt duża. Jednak Koreańczycy się nie poddają, i wciąż tworzą nowe rzeczy.

LG Rollable to sprzęt jak ze Star Treka

Już od jakiegoś czasu wiemy, że LG opracowuje koncept urządzenia, które byłoby jednocześnie smartfonem, jak i tabletem. Jego ekran nie składałby się jak w przypadku Galaxy Z Fold 2 u Samsunga, a byłby rozwijany z obudowy. Jasne jest, że takie urządzenie byłoby szalenie drogie – ale także jak efektowne!

Na temat jego działania wypowiedziało się samo LG. Podczas wirtualnych targów CES 2021, króciutko zapowiedziano prototyp LG Rollable – smartfona, który w razie potrzeby zamieniałby się w tablet.

Nie wiadomo, kiedy LG Rollable miałby zostać oficjalnie zaprezentowany, ale skoro smartfon występuje już pod własną nazwą, to jest szansa, że kiedyś zobaczymy to urządzenie na żywo – nawet jeśli nigdy nie trafi do regularnej sprzedaży.

Inne firmy także pracują nad technologią rozwijanych ekranów w smartfonach, na przykład TCL. Być może właśnie tak wygląda przyszłość mobilnej komunikacji.