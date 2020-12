Już wiadomo, jak będą zachowywać się aplikacje na smartfonie LG z rozwijanym ekranem

Smartfony ze składanymi ekranami są fajne, owszem, ale to, co naprawdę przyciąga uwagę, to urządzenia z ekranami rozwijanymi. Nad właśnie takim pracuje LG. Udało się zdobyć materiał prezentujący, jak na sprzęcie tego typu będą działać androidowe aplikacje.

LG przygotowuje kolejnego szalonego smartfona

LG Wing był dla mnie sporą niespodzianką. Koreańczycy naprawdę wprowadzili do sprzedaży smartfona, którego konstrukcji i funkcji nie da się podrobić. To znaczy – da się, ale jeszcze nikt nie próbował.

LG od początku podkreślało, że LG Wing jest dopiero początkiem – pierwszym smartfonem powstałym w ramach inicjatywy Explorer Project. Za nim miały pojawić się następne urządzenia, o równie niecodziennej formie. Zapowiedź takiego sprzętu dostaliśmy w ostatnich sekundach oficjalnej prezentacji LG Wing, i – cóż powiedzieć – daje ona dużo do myślenia.

Aplikacje na smartfonie z rozwijanym ekranem

Jak podaje redakcja Phone Arena, nowa aktualizacja emulatora Android Studio od Google wprowadza obsługę wirtualnego 7,4-calowego smartfona z rozwijanym ekranem. Może on mieć maksymalną rozdzielczość 2428 x 1600 pikseli, ale po złożeniu można takie urządzenie używać tak samo jak tradycyjny smartfon. Wtedy rozdzielczość spada do przedziału 2428 x 1366 pikseli, co jest spowodowane zwinięciem części wyświetlacza.

Na filmie wskazano, jak aplikacje, w zależności od tego, na jakim etapie rozwinięcia znajduje się ekran, automatycznie skalują się do nowego sposobu wyświetlania. Przypomina to mniej więcej to, co dzieje się podczas zmieniania wielkości okna przeglądarki internetowej na komputerach.

Najnowsza wersja emulatora Android Studio nie jest powiązana z konkretnym urządzeniem – to bardzo ogólny podgląd tego, jak aplikacje będą zachowywać się na smartfonach nowego typu. Zakładamy jednak, że LG w procesie tworzenia interfejsu dla swojego smartfona z rozwijanym ekranem, skorzysta z narzędzi udostępnianych przez Google.

Mówi się, że LG zamierza zaprezentować światu efekty swoich prac podczas specjalnej konferencji już w marcu 2021 roku. Prototyp ma zyskać nazwę LG Rollable lub LG Slide. Z zaciekawieniem wyczekuję tego wydarzenia.

To o tyle interesujące, że LG najwyraźniej planuje wprowadzić na rynek całą rodzinę urządzeń z rozwijanymi wyświetlaczami. Po zaprezentowaniu telewizora, którego ekran zwija się do obudowy wielkości dużego soundbara oraz zgłoszeniu patentu na laptop z rozwijanym panelem, może przyjść czas na skorzystanie z podobnej technologii w smartfonie.

Zbliżone pomysły mają inni producenci telefonów – na przykład TCL lub Oppo, ale ich projekty nie wyjdą raczej poza etap prototypów.