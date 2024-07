Masz któryś z tych smartfonów? Przygotuj się na szok, bo wkrótce przestaną działać w sieci Plus!

Bez dłuższego słowa komentarza, Plus poinformował o zakończeniu wsparcia dla kilku telefonów produkcji LG. Na krótkiej liście widnieją starsze modele – ich właściciele muszą przygotować się na to, że już niebawem nie będą mogli używać ich do komunikacji.

Plus „odłączy” te smartfony LG od sieci

Operator Plus wystosował krótki komunikat, z którego dowiadujemy się, że dni obsługi niektórych urządzeń LG są policzone. Spółka przekazała dokładnie, że:

W związku z planowanym rozwojem sieci Plus i wdrażaniem nowych technologii telefony LG G5, G6, G7 Fit przestaną spełniać wymagane standardy techniczne i nie będą obsługiwać usług komórkowych w sieci Plus od dnia 03/09/2024. Aby móc korzystać z usług sieci Plus prosimy o niezwłoczne zastąpienie w/w telefonów innymi modelami.

Nie przypominam sobie przypadku, w którym operator tak bezpośrednio zachęcałby do zmiany telefonu na nowszy, niejako grożąc odłączeniem od świadczenia usług. Prawdą jest, że właściwie każdy ze wspomnianych sprzętów LG ma już na karku dobrych kilka lat i przez to nie będą już one w stanie sprostać wymaganiom technicznym. Ciekawe jest jednak, że wszystkie pochodzą od tego samego producenta – Plus nie wspomina o urządzeniach Samsunga czy Apple, wyprodukowanych w tych samych latach, a przecież jest ich mnóstwo.

LG G6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

LG nie istnieje już dla rynku mobilnego

Już od trzech lat LG nie jest wymieniane jako producent smartfonów. To dlatego, że w kwietniu 2021 firma ogłosiła o podjęciu decyzji zamknięcia swojego działu mobilnego. Koszty utrzymania go były wysokie, a stopy zwrotu – niewielkie. Nie trzeba było geniusza, żeby stwierdzić, że utrzymywanie swojej obecności na rynku urządzeń mobilnych, nie kalkulowało się LG.

Firma obiecała utrzymać wsparcie dla swoich urządzeń przez następne lata. Najwyraźniej dla LG G5, G6 i G7 Fit okres ten się skończył, na co zareagowała sieć Plus. Jeśli więc znacie kogoś, kto korzysta z tych „zabytków”, bądźcie życzliwi podać dalej tę wiadomość. Byłoby szkoda, żeby ktoś z dnia na dzień stracił możliwość komunikowania się z bliskimi i nie miał w zanadrzu żadnego zapasowego telefonu.

Takie sytuacje się zdarzają. Wystarczy przypomnieć sobie przykład telefonów Samsunga zakupionych w Niemczech i sprowadzonych do Polski. Za sprawą jednej aktualizacji straciły one możliwość obsługiwania jednego z pasm sieci wykorzystywanych przez Plusa.