Zobaczcie sobie, jak wygląda gamingowy smartfon z dwoma wentylatorami

Lenovo Legion 2 Pro ma być prawdziwym smartfonem dla graczy. Trudno pomylić ten model z jakimkolwiek innym – zostanie wyposażony w dwa wentylatory do chłodzenia podzespołów!

Wentylator w smartfonie gamingowym

Lenovo Legion 2 Pro nie będzie pierwszym smartfonem na świecie, w którym producent użyje wentylatora jako elementu systemu chłodzenia urządzenia. Dotychczasowe konstrukcje dość elegancko ukrywały ten element wewnątrz obudowy, by nie był on widoczny. Lenovo podchodzi do tego inaczej, bo Legion 2 Pro będzie go eksponował.

Tak jak w Lenovo Legion Duel, nowy smartfon dla graczy będzie przeznaczony głównie do użytku horyzontalnej orientacji ekranu. Cały układ elementów głównych będzie temu podporządkowana. Dlatego obiektywy aparatu głównego znajdzie się nie na wysepce przy jednym z narożników tylnego panelu urządzenia, a niemal na samym jego środku.

W tym samym – nazwijmy to środkowym – segmencie znajdzie się niewielki wentylator. Dzięki takiej budowie, podczas gry nie będziemy zasłaniać dłońmi wylotu nagrzanego powietrza. Wygląda to doprawdy intrygująco, co można zobaczyć na zdjęciach, które przedpremierowo przedostały się do sieci.

Reszta specyfikacji Lenovo Legion 2 Pro

Gamingowy smartfon Lenovo ma w gruncie rzeczy zaoferować dwa wentylatory, ale najwyraźniej tylko jeden będzie widoczny z zewnątrz. Oprócz tego, specyfikacja obejmie topowe podzespoły, w tym flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888. Uzupełniają ją 12 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, ale będą dostępne także droższe wersje, nawet z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Grać będziemy na dużym, 6,92-calowym ekranie AMOLED od Samsunga, w rozdzielczości 1080×2460 pikseli. Jego częstotliwość odświeżania ma sięgać 144 Hz, co powinno zadowolić tych, którzy mają wysokie wymagania odnośnie płynności rozgrywki w najbardziej dynamicznych tytułach mobilnych.

To elementy, które potwierdziło samo Lenovo. Z przecieków wiemy jeszcze, że smartfon zyska port USB-C i baterię 5500 mAh ładowaną z mocą 90 W lub 110 W (źródła nie są co do tego zgodne).

Oficjalna premiera Lenovo Legion 2 Pro odbędzie się 8 kwietnia. Wtedy powinniśmy też poznać cenę nowej gamingowej maszynki z Chin.