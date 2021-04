Lenovo Legion 2 Pro – producent potwierdza kolejne fragmenty specyfikacji gamingowej bestii

Premiera Lenovo Legion 2 Pro zaplanowana jest dopiero na przyszły tydzień, jednak producent już teraz zaczyna zdradzać poszczególne elementy specyfikacji swojego gamingowego smartfona. Szczególnie imponująco zapowiada się ekran nadchodzącej nowości.

Rosnąca konkurencja i budowanie napięcia

Oferta smartfonów kierowanych do miłośników mobilnego grania nieustannie rośnie, zatem nic dziwnego, że wielu producentów próbuje uszczknąć dla siebie kawałek tego lukratywnego tortu. Nad modelem, mającym jak równy z równym konkurować z tuzami w świecie gamingowych maszyn, takimi jak niedawno zaprezentowane Asus ROG Phone 5 czy Xiaomi Black Shark 4, intensywnie pracuje chociażby Lenovo.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, model Lenovo Legion 2 Pro ma zadebiutować już 8 kwietnia 2021 roku. Producent postanowił jednak do czasu prezentacji codziennie udostępniać na profilu marki w serwisie Weibo fragmenty specyfikacji swojej nowości.

Dotychczas dowiedzieliśmy się, że za wydajność urządzenia ma odpowiadać flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, co nie jest żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, w jaką konkurencję celuje Lenovo. Chip ma być chłodzony przez dwa wentylatory – i to już jest nowość w mobilnym świecie. Ma to sprawić, że Lenovo Legion 2 Pro będzie smartfonem do gier z najbardziej wydajnym systemem chłodzenia na rynku.

Przeprowadzony test w benchmarku Master Lu ujawnił konfigurację tego modelu z aż 16 GB RAM i 512 GB przestrzeni na pliki użytkownika. W ofercie mają jednak znaleźć się także mniej „wypasione” wersje pamięciowe – 12 GB/128GB oraz 12 GB/256GB.

Ekran imponujący w liczbach

Lenovo nie szczędziło także informacji na temat ekranu nadchodzącego smartfona. Jak przystało na sprzęt gamingowy, Lenovo Legion 2 Pro zaoferuje wyświetlacz o imponującej przekątnej 6,92 cala oraz rozdzielczości 1080×2460 pikseli. Element ten ma być wykonany w technologii AMOLED i pochodzić z fabryki Samsunga.

Co ważne w smartfonach przeznaczonych do gier, obraz będzie odświeżany z częstotliwością 144 Hz, natomiast częstotliwość próbkowania dotyku na panelu ma wynosić imponujące 720 Hz z czasem reakcji na poziomie 3,8 milisekundy.

Producent zapowiada, że do dnia prezentacji modelu Legion 2 Pro będzie codziennie udostępniał na Weibo kolejną zajawkę dotyczącą swojej nowości. Do tego czasu pozostało jeszcze sześć dni, więc Lenovo musi mieć parę ciekawych kart do odkrycia.