Huawei okręcił kurek z aktualizacjami – Mate 20 Pro dostaje kolejną

Chociaż Mate 20 Pro jest flagowym smartfonem, jego właściciele mogli w ostatnim czasie odnieść wrażenie, że Huawei traktuje go jak urządzenie z niższej półki, gdyż od pewnego czasu nie udostępniał mu żadnych aktualizacji, mimo że powinien to robić. Ostatnio pojawiło się światełko w tunelu, że wkrótce się to zmieni, a teraz wygląda na to, że producent odkręcił kurek na dobre.

Mimo że Mate 20 Pro można nazywać eks-flagowcem, bowiem doczekał się już następcy w postaci Mate 30 Pro, a do tego Huawei od teraz będzie musiał dbać o aktualizacje dla najnowszych high-endów z serii P40, to od jego premiery minęło niespełna 1,5 roku, więc nadal należy mu się regularne wsparcie. Z tym ostatnimi czasy było jednak dość kiepsko.

Pominę już zupełnie szereg perturbacji z aktualizacją do Androida 10, którą Huawei udostępniał na raty, a w międzyczasie na dodatek ją zawiesił, gdyż była niedopracowana. Dopiero niedawno producent rozesłał użytkownikom Mate 20 Pro nowsze łatki zabezpieczeń Androida, choć nie najnowsze, bo styczniowe (a mamy marzec) – aż do tamtej pory smartfon utknął z grudniowymi z 2019 roku.

Huawei Mate 20 Pro dostaje kolejną aktualizację

Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że Huawei udostępni w najbliższym czasie kolejną aktualizację dla tego modelu, a tymczasem zupełnie przypadkiem okazało się, że posiadany przeze mnie egzemplarz może pobrać i zainstalować nową wersję oprogramowania o oznaczeniu 10.0.0.196(C432E7R1P5).

Waży ona 161 MB i, co ciekawe, przynosi nie tylko marcowe poprawki zabezpieczeń Androida (producent całkowicie pominął lutowe), ale też przy okazji „rozwiązuje problem związany ze stabilnością systemu w pewnych sytuacjach”. Nie do końca jednak wiadomo, w jakich, ponieważ osobiście nie zauważyłem, aby mój Mate 20 Pro miał jakieś kłopoty z nią (chyba, że zalicza się do tego momentami dość przeciętne utrzymywanie aplikacji w pamięci RAM).

Nie bez powodu napisałem, że o niniejszej aktualizacji dowiedziałem się przypadkiem, bowiem smartfon sam mnie o niej nie poinformował – wywołałem ją ręcznie, dotykając przycisk „SPRAWDŹ AKTUALIZACJE”. Jeśli też macie Mate 20 Pro, możecie sprawdzić – być może i Wam się ona ujawni (choć nie zawsze to działa).

Źródło: własne

