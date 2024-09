Kolejny budżetowiec HMD na horyzoncie. Producent poszedł po rozum do głowy

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat smartfona HMD Aura 2 – budżetowego modelu zaprojektowanego w podobnym duchu, co poprzednik. Możemy zobaczyć także pierwszy render, który sugeruje, że tym razem producent podszedł do tematu w bardziej przemyślany sposób.

Zaledwie cztery miesiące temu do sprzedaży trafił smartfon HMD Aura, nazwany przez Grzegorza „projektowym koszmarem” ze względu na czytnik linii papilarnych umieszczony tuż przy tylnej kamerze. Choć czasu minęło niewiele, to w sieci już teraz pojawiają się informacje na temat jego następcy, a towarzyszący im render sugeruje, że projektanci poszli po rozum do głowy i zrezygnowali z kontrowersyjnego umieszczenia skanera.

Smartfon HMD Aura 2 ma przynieść ze sobą ulepszenia tu i tam

Nowy model ma się nazywać po prostu HMD Aura 2, a informacjami na jego temat podzielił się użytkownik HMD_MEME’S na platformie X (Twitter). Wynika z nich, że tak jak poprzednik, ten tani smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,56 cala, ale jego częstotliwość odświeżania wzrośnie z 60 do 90 Hz.

Sercem urządzenia będzie typowo budżetowy procesor Unisoc T603 (wcześniej widzieliśmy go między innymi w modelu Xiaomi Redmi A3x), który i tak jest jednak mocniejszy niż SC9863A1 zamontowany u poprzednika. Do pomocy otrzyma on 4 GB RAM oraz – w zależności od wersji – 64 lub 128 GB pamięci masowej. We wnętrzu zainstalowany zostanie również akumulator o pojemności 5000 mAh.

Pierwszy render smartfona HMD Aura 2 (fot. HMD_MEME’S/X)

Na wyspie z przodu znajdzie się aparat 8 Mpix, z tyłu zaś pojawią się dwa „oczka”: 13 + 0,8 Mpix. Obok nich zagości jeszcze lampa błyskowa, czytnik linii papilarnych zaś ukryje się pod przyciskiem zasilania. Producent postał się też o porty USB-C i mini jack oraz slot na kartę pamięci microSD. Całość zostanie natomiast zamknięta w obudowie spełniającej wymogi klasy pyło- i wodoodporności IP52.

Cena HMD Aura 2 pozostaje nieznana

Do sklepów trafić mają dwa warianty kolorystyczne: cyjan i szary. Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby to nastąpić, ani w jakiej cenie. Za pierwszy model z rodziny Aura trzeba obecnie zapłacić równowartość około 500 złotych i „Dwójka” przypuszczalnie będzie minimalnie droższa. Można też założyć, że nie zmieni się to, że mówimy o urządzeniu przeznaczonym raczej na specyficzne rynki, gdzie dominują budżetowe modele. Na razie jednak nic nie zostało potwierdzone.