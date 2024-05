Nowy bieda-Xiaomi trafił do sprzedaży. Przynajmniej (dość) dobrze wygląda

Smartfon musi dobrze wyglądać, żeby zwrócił uwagę klientów, no chyba że ktoś szuka po prostu możliwie najtańszego (a takich nie brakuje). Większość jednak przywiązuje uwagę do wyglądu. Design nowego modelu marki Redmi inspirowany jest projektem najnowszego flagowca Xiaomi.

Specyfikacja smartfona Xiaomi Redmi A3x

Każdy, kto interesuje się urządzeniami chińskiego producenta, od razu zauważy podobieństwo do Xiaomi 14 Ultra. Nie jest ono przypadkowe – firmy często decydują się na taki zabieg, aby tani telefon sprawiał lepsze wrażenie, bo cena bezwzględnie wpływa na parametry sprzętu. W tym przypadku cena jest niska, a parametry dość słabe.

źródło: producent

Model ten ma kilka zalet czy mocnych stron. Wśród nich można wymienić funkcję odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością 90 Hz, szkło Corning Gorilla Glass (choć producent nie podaje, której generacji), slot na kartę pamięci w formacie microSD o pojemności nawet 1 TB, złącze USB-C, czytnik linii papilarnych, akumulator o pojemności 5000 mAh i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Jednocześnie wyświetlacz w tym modelu ma rozdzielczość tylko HD+, co przy przekątnej 6,71 cala może być widoczne gołym okiem. Akumulator, pomimo dużej pojemności, może jednak dość szybko się zużyć, bo producent deklaruje zachowanie co najmniej 80% pojemności po zaledwie 800 cykli. To bardzo mało, patrząc na dzisiejsze standardy.

źródło: producent

Zastosowany SoC – Unisoc T603 – to także mocno budżetowy układ. W jego przypadku 3 GB RAM to odpowiednia wartość, bo trudno się spodziewać, żeby urządzenie dało radę większemu wysiłkowi. Pamięci wewnętrznej jest 64 GB, czyli też relatywnie niewiele, ale jest slot na microSD.

Redmi A3x oferuje również 5 Mpix aparat na przodzie z funkcją odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy i 8 Mpix na tyle, któremu towarzyszy dodatkowy sensor do pomiaru głębi ostrości. Warto też odnotować, że tył urządzenia pokrywa tafla szkła, co jest ewenementem w budżetowcach.

Cena, dostępność

Redmi A3x trafił do sprzedaży w Pakistanie, gdzie za wersję z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 18999 rupii, co jest równowartością około 270 złotych. Wiemy, że model ten będzie dostępny również w Indiach.

Czy przywędruje także do Polski – raczej wątpliwe. W Polsce można jednak kupi Redmi A3, obecnie za 349 złotych (czyli aż o 100 złotych taniej niż po rozpoczęciu sprzedaży w marcu 2024 roku). Smartfon jest dostępny między innymi w Media Expert, RTV Euro AGD, oleole.pl, Komputroniku, x-kom i mi-home.pl (tu nawet za 344 złote).

