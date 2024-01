Nowy smartfon HAMMER pozwoli Ci widzieć w ciemności

Do portfolio marki HAMMER dołączył właśnie nowy model. IRON V łączy w sobie wysoką wytrzymałość i pojemną baterię, ale jego specyfikacja techniczna nie zachwyca. Warto jednak zwrócić uwagę na ciekawą funkcję, która powoli widzieć więcej po zmroku. Od razu zaznaczam, że nie chodzi o latarkę.

Co oferuje nowy pancerny smartfon HAMMER IRON V?

Producent wyposażył IRON V w 6,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1600×720 pikseli oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor MediaTek Helio G36, który współpracuje z 6 GB RAM. Pamięć operacyjną można rozszerzyć wirtualnie o kolejne 6 GB. Jeśli zaś chodzi o wbudowaną pamięć wewnętrzną, to jest jej jedynie 64 GB. Ją również można powiększyć – za pomocą kart microSD (maksymalnie o pojemności 256 GB). Trzeba przyznać, że są to parametry, które zdecydowanie nie zachwycą użytkowników.

HAMMER IRON V (źródło: mPTech)

HAMMER IRON V to jednak smartfon przeznaczony dla konkretnej grupy odbiorców, którym zależy na zupełnie innych aspektach urządzenia. Jego konstrukcja spełnia normy ochrony IP68/IP69K oraz wojskową normę wytrzymałości MIL-STD-810H. Wytrzymały jest nie tylko sam smartfon, ale także jego bateria. Akumulator, który dostarcza energię do podzespołów, może pochwalić się pojemnością 6320 mAh, co według producenta pozwoli na 294 godziny pracy w trybie czuwania lub nawet 28 godzin ciągłych rozmów. Maksymalna moc ładowania wynosi jednak zaledwie 10 W, a więc napełnienie tak dużego akumulatora zajmie sporo czasu.

Producent wyposażył też HAMMER IRON V w podwójny aparat główny, składający się z 50 Mpix oraz 24 Mpix sensorów. Oba połączone są z obiektywami o przysłonie f/1.8. Z kolei selfie użytkownicy smartfona wykonają na pomocą 8 Mpix aparatu. Urządzenie poradzi sobie nie tylko z wykonywaniem zdjęć pod wodą, ale również zostało wyposażone w specjalny tryb Night Vision.

7 Ocena

Na czym on polega? Dzięki specjalnemu czujnikowi podczerwieni i kamerze noktowizyjnej możliwe jest nagrywanie i fotografowanie w słabym, nocnym świetle. Na koniec warto jeszcze dodać, że smartfon wyposażony został także w moduły eSIM oraz NFC.

źródło: mPTech

Cena i specyfikacja HAMMER IRON V

Nowy pancerny smartfon HAMMER jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta i wybranych elektromarketach. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: pomarańczowa i czarna. Jego cena została ustalona na 999 złotych.