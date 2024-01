Huawei MateBook D 16 2024 wkrótce w Polsce. Znamy ceny. Można zyskać rabat

Laptop Huawei MateBook D 16 2024 zadebiutował po raz pierwszy w Chinach pod koniec listopada 2023 roku i tak, jak się spodziewaliśmy, będzie dostępny też w Polsce. Sprzedaż ruszy już wkrótce, natomiast od dziś można zdobyć rabat do wykorzystania podczas zakupu urządzenia.

Co oferuje laptop Huawei MateBook D 16 2024? (specyfikacja)

Najnowszy laptop Huawei wyposażono m.in. w 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (142 ppi) oraz podświetlaną klawiaturę o skoku klawiszy 1,5 mm z pełnowymiarowym blokiem numerycznym i czytnikiem linii papilarnych, a także dwa mikrofony i dwa głośniki.

W zależności od konfiguracji, na pokładzie urządzenia znajdują się procesory Intel Core i5-12450H, i5-13420H lub i9-13900H, od 8 do 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności od 512 GB do 1 TB. Do tego laptop ma jeszcze m.in. kamerę internetową o rozdzielczości 1 Mpix, złącza USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI i 3,5 mm oraz system operacyjny Windows 11.

Polska cena laptopa Huawei MateBook D 16 i promocja na start

Aby zdobyć rabat na laptop MateBook D 16 2024, należy do 21 stycznia 2024 roku wejść na tę stronę internetową i zapisać się do newslettera. 22 stycznia 2024 roku producent wyśle kod rabatowy o wartości 100 złotych na zakup tego modelu.

7 Ocena

Od 22 stycznia do 18 lutego 2024 roku laptop Huawei MateBook D 16 2024 będzie dostępny w czterech konfiguracjach:

i5-12450H/8 GB RAM/512 GB za 2999 złotych (2899 złotych z kuponem rabatowym).

i5-12450H/16 GB RAM/512 GB za 3499 złotych (3399 złotych z kuponem rabatowym),

i5-13420H/16 GB RAM/1 TB za 3999 złotych (3899 złotych z kuponem rabatowym),

i9-13900H/16 GB RAM/1 TB za 5399 złotych (5299 złotych z kuponem rabatowym).

źródło: Huawei

Od 19 lutego 2024 roku ceny wszystkich ww. konfiguracji wzrosną do odpowiednio: